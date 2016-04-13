به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم سعودی و مزدوران آن در یمن همچنان به نقض توافق آتش بس در این کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، پس از سلسله اقدامات رژیم سعودی در نقض آشکار آتش بس یمن، مزدوران این رژیم نیز این آتش بس را نقض کردند.

به گفته شاهدان عینی از بامداد امروز مزدوران رژیم سعودی طی عملیاتی تلاش خود برای ورود به منطقه «نهم» واقع در استان صنعاء را آغاز کرده اند.

این در حالی است که تنها به فاصله چند ساعت از برقراری آتش بس در یمن در بامداد روز دوشنبه هفته جاری جنگنده های رژیم سعودی این آتش بس را نقض کردند.

اقدامات رژیم سعودی و مزدوران آن در نقض آتش بس یمن در حالی صورت می گیرد که ائتلاف سعودی روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرده بود که به توافق آتش بس پایبند خواهد ماند.