به خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تبادل کتاب، آیین دیدار با مریم مفتاحی مترجم رمان «من پیش از تو» روز پنجشنبه ۲۵ فروردین در مرکز تبادل کتاب برگزار می‌شود.

این برنامه که از سری برنامه‌های دیدار با نویسندگان و مترجمان است، به بررسی رمان «من پیش از تو» اختصاص خواهد داشت که این روزها با استقبال علاقه‌مندان به کتاب روبه رو شده و جزو کتاب‌های پرفروش کتابفروشی‌ها قرار دارد.

علاقه‌مندان در این آیین می توانند سوالات و نکات خود را درباره این رمان با مترجم کتاب درمیان بگذارند و یا کتاب خود را به امضای مترجم برسانند. سایر علاقه‌مندان نیز این فرصت را خواهند داشت که این کتاب را از مرکز تبادل کتاب تهیه کنند.

«من پیش از تو» روایت زندگی ویل ترینرِ جوانی ماجراجو است، که به ورزش‌هایی خطرناک و هیجان انگیزی مانند صخره‌نوردی می‌پرداخت، او که در اوج جوانی و سلامت و ثروت به سر می‌برد ناگهانی و به دنبال یک تصادف قطع نخاع شده و زندگی‌اش زیر و رو می شود. رویارویی این جوان با پرستاری که مسئول مراقبت از او است و تلاش می‌کند تا نگاه جدیدی به زندگی را به او بیاموزد ماجرای این رمان را شکل می‌دهد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره این رمان نوشته است: بعضی کتاب‌ها را نمی‌توان زمین گذاشت. کتاب‌هایی وجود دارند که آدم به حدی جذب شخصیت‌هایش می‌شود که دوست ندارد داستان به پایان برسد، برای همین خواندنش را کش می‌دهد. کتاب جوجو مویز یکی از این کتاب‌هاست. گاهی می‌خندید، گاهی لبخند می‌زنید و گاهی عصبانی می‌شوید، و بله، گاهی اشک می‌ریزید. پیشنهاد من: کتاب من پیش از تو را باید همراه با یک جعبه دستمال‌کاغذی فروخت.

مریم مفتاحی، متولد سال ۱۳۴۳ در ساری، فارغ‌التحصیل رشته‌ مترجمی زبان انگلیسی و زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی است. کتاب «من پیش از تو» نوشته‌ جوجو مویز با ترجمه‌ مفتاحی ‌در ۵۳۶ صفحه توسط نشر آموت منتشرشده است.

«جوجو مویز» نویسنده و روزنامه نگار در ۴ اوت سال ۱۹۶۹ در شهر لندن متولد شد. وی از سال ۲۰۰۲ به تالیف رمان های احساسی و رمانتیک روی آورد و رمان هایش در زمره پرفروش‌های نیویورک تایمز قرار گرفت. جوجو مویز یکی از معدود نویسندگانی است که موفق شد دو بار جایزه انجمن رمان نویسان رمانتیک را از آن خود کند.

برنامه دیدار با مریم مفتاحی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ فردا پنجشنبه ۲۵ فروردین در مرکز تبادل کتاب در چهارراه ولیعصر، ابتدای خیابان مظفر شمالی برگزار می شود.