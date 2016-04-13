۴۵۰۰ اصله درخت در خراسان جنوبی پلاک گذاری شد

حجت الاسلام حسین فلسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از موارد مهم و مورد استقبال مردم در زکات مستحبی، هبه و پلاک گذاری درختان میوه تحت عنوان «شجره طیبه» در حمایت از نیازمندان است.

وی ادامه داد: در این راستا مردم شریف و انسان دوست خراسان جنوبی در دوازده ماهه سال گذشته، چهار هزار و ۵۰۰ اصله درخت را پلاک گذاری کردند.

حجت الاسلام فلسفی با اشاره به میزان زکات جمع اوری شده در دوازده ماهه سال گذشته در استان، اظهار کرد: کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی علی رغم خشکسالی های چندین ساله، بالغ بر یک میلیارد و ۸۸۱ میلیون تومان زکات مالی و مستحبی به ستاد زکات استان اهدا کردند.

رئیس اداره امور اجرایی زکات خراسان جنوبی ادامه داد: از این میزان، ۶۵۶ میلیون تومان زکات مستحبی و یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان نیز زکات مالی بوده است.

وی تعداد عاملین افتخاری در جمع اوری زکات در استان را ۴۶۱ نفر دانست و گفت: کشاورزان و دامداران هرسال نسبت به سال قبل در پرداخت فریضه الهی پیش قدم بوده و موجب برکات زندگی خود را فراهم می کنند.

حجت الاسلام فلسفی با بیان اینکه زکات مستحبی در خراسان جنوبی شامل زعفران، زرشک، عناب، انگور و غیره است، افزود: زکات جمع آوری شده در راستای احداث و تکمیل پروژه های عمرانی و امور محرومان شامل درمان، تحصیل و جهیزیه هزینه می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح های عمرانی از محل وجوهات زکات در استان، بیان کرد: در سال گذشته، ۷۱ طرح عمرانی از این محل در سطح شهرستان های خراسان جنوبی انجام شده است.

رئیس اداره امور اجرایی زکات خراسان جنوبی افزود: این پروژه های احداثی شامل حسینیه، غسالخانه و کتابخانه بوده است.