به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجتالاسلام سیدشکرالله زندوی در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی در بندرعباس، دین اسلام را جوهره تمام ادیان الهی عنوانکرد و اظهار داشت: این دین مبین به صورت جامع و کامل نسبت به دیگر ادیان ظهور پیدا کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه اسلام مانند دیگر ادیان الهی از عقاید، احکام و اخلاق تشکیل شده است، بیانداشت: دین روشنگر اسلام در هر مقطعی از زمان، جاذبههایی برای اقشار مختلف دارد که باید به بهترین نحو استفاده شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، مناسبتهای مذهبی را فرصت بسیار خوبی برای توسعه و ترویج فرهنگ دینی دانست و گفت: دستگاههای فرهنگی میتوانند با اجرای برنامههای دینی و فرهنگی در این مناسبتها در راستای گسترش فرهنگ دینی تلاش کنند و از آن به عنوان یک فرصت طلایی بهترین بهره را ببرند.
زندوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بعضا از فرصتهای نابی همچون اعتکاف به خوبی استفاده نمیشود، گفت: دستگاههای فرهنگی باید از این فرصتها برای تحقق اهداف فرهنگی دینی استفاده کنند.
وی از ایام البیض به عنوان فرصتی مناسب و تاثیرگذار برای معتکفان یاد کرد و افزود: استقبال چشمگیر مردم از مناسبتهای مذهبی نظیر ایامالبیض نشاندهنده طینت پاک افراد و ارتباط با معنویات است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به حضور ۸۰ درصدی جوانان در مراسم معنوی اعتکاف، این ایام را فرصتی مناسب برای توبه و خودسازی معرفیکرد که انسان مسیر درست را انتخاب و از این فرصت به نحو احسن استفاده میکند.
زندوی ضمن تشریح برنامههای اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان ویژه ایام اعتکاف، اعزام مبلغ، مداح و قاری را از جمله این برنامهها نام برد.
وی به راهاندازی سامانه ثبتنام در فضای مجازی از طریق برنامه تلگرام خبر داد و گفت: سعی میشود تا در این فرصت باقی مانده و با هدف تسهیل در روند نامنویسی از معتکفان، این امر محقق شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: این اداره کل متولی برگزاری مراسم معنوی اعتکاف نیست بلکه نقش هماهنگ کننده و نظارتی ایفا میکند.
