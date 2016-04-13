غفلت مسئولین بیمارستان ها از نیازهای روحی پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم در نخستین نشست مسئولین واحد رفاهی هیئت مدیره های نظام پرستاری کشور که در سالن آمفی تاتر سازمان نظام پرستاری برگزار شد، گفت: هدف سازمان نظام پرستاری این است که بتواند پتانسیل ها و ظرفیت های رفاهی، تفریحی، توریستی و حمایتی را جمع آوری و در اختیار پرستاران قرار دهد.

وی با تاکید بر ایجاد این پتانسیل ها در قالب شبکه ارتباطی، تصریح کرد: حرفه پرستاری، سخت و زیان آور است و پرستاران در فضای حزن آلود قرار دارند که موجب خستگی آنها می شود. از همین رو، لازم است که هر چند وقت یکبار از محیط کار فاصله بگیرند و به استراحت و تفریح بپردازند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با عنوان این مطلب که مسئولین بیمارستان ها کمتر به نیازهای روحی پرستاران توجه می کنند، گفت: پرستاران می بایست حداقل در سال دو بار به مسافرت بروند.

شریفی مقدم با اشاره به چهارفصل بودن کشورمان برای انجام سفر و مسافرت، اظهارداشت: بایستی امکان دسترسی پرستاران به این ظرفیت ها و امکانات فراهم شود.

وی، یکی دیگر از مزایای استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی برای پرستاران را، برقراری ارتباط بیشتر بین جامعه پرستاری عنوان کرد.

شریفی مقدم بر ترغیب پرستاران برای استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی با هزینه های کمتر تاکید کرد و گفت: ظرفیت های زیادی در نقاط مختلف کشور برای استفاده رفاهی و تفریحی جامعه پرستاری وجود دارد که می بایست آنها را شناسایی و معرفی کرد.