۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱

«ویتالی چورکین»:

ترکیه مذاکرات حل بحران سوریه را تهدید می کند

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد: ترکیه مذاکرات حل بحران سوریه را تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل متحد تصریح کرد: استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه اعلام کرده است که قصد ندارد در شرایط کنونی کردها را در مذاکرات حل بحران سوریه در ژنو شرکت دهد.

وی درباره اینکه چه طرفی مانع پیوستن کردها به مذاکرات ژنو است گفت: ترکیه، ترک ها تهدید کرده اند در صورت مشارکت کردها در مذاکرات حل بحران سوریه، این مذاکرات را به شکست خواهند کشاند و اوضاع را منفجر خواهند کرد.

چورکین اظهار داشت: مسکو موضع ترک ها را به طور کامل غیر عقلانی می داد زیرا مستثنی کردن کردهای سوریه از روند سیاسی این کشور باعث می شود آنها به فدرالیسم بیندیشند و ما خواهان این مسئله نیستیم زیرا روسیه برای حفظ وحدت اراضی سوریه تلاش می کند.

وی گفت: نشست غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد مسائل مربوط به قطعنامه ۲۲۵۴ که حل بحران سوریه از طریق مسالمت آمیز را تایید می کند مورد بررسی قرار داد و دی میستورا به موضاعات سیاسی، انسانی و نظامی مرتبط با بحران سوریه پرداخت.

سمیه خمارباقی

