زمینه واگذاری آثار تاریخی قم به بخش خصوصی فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، سید مهدی صادقی در اولین جلسه انجمن میراث فرهنگی که در استانداری قم برگزار شد، گفت: جذب سرمایه گذاران برای بهره‌برداری از آثار تاریخی باعث مرمت و احیای آنان می‌شود از این رو نهادهای مختلف برای ورود بخش خصوصی در این حوزه همکاری کنند.

وی افزود: کار‌شناسی بر روی اماکن تاریخی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند باید صورت گیرد.

استاندار قم بر شناسایی اماکن تاریخی برای بهره برداری بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بناهای تاریخی به سرمایه گذاران معرفی شود تا بتوانند با احیای این اماکن بهره برداری فرهنگی و اقتصادی را انجام دهند.

وی افزود: در این زمینه باید از ظرفیت و تخصص کار‌شناسان اقتصادی استفاده شود.

صادقی ادامه داد: برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای صورت گیرد تا بخش خصوصی و علاقمند به میراث تاریخی بر روی آثار تاریخی سرمایه گذاری کنند و امید به بازگشت سرمایه و ارزش افزوده داشته باشند.

استاندار قم بر مسئولیت سنگین میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: از این رو این اداره کل با اقدامات کار‌شناسی آثار زمینه واگذاری آثار تاریخی به بخش خصوصی را فراهم سازد چرا که آثار تاریخی، میراث به یادگار مانده از تمدن‌ها گذشته است که باید حفظ شود.

تشکیل انجمن میراث فرهنگی قم فرصتی برای مشارکت مردم در حفظ آثار تاریخی



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم نیز در این جلسه اظهار داشت: این انجمن با ریاست استانداری و حضور دوازده تن از مدیران استان و تعدادی از کار‌شناسان وتخصصان دوزه میراث فرهنگى است که وظایفی از جمله تشویق مردم به رعایت احترام میراث فرهنگی و حفظ و صیانت از آن، مشورت و پیدا کردن راه‌های عملی برای جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار تاریخی را دارند.

عیسی رضایی افزود: این انجمن در دوره‌های گذشته در سراسر کشور تشکیل شده بود ولی در دولت دهم تعطیل شد و با تدابیر دولت یازدهم دستور احیای انجمن‌ها صادر شد.

وی ادامه داد: در صورتی که این انجمن فعالیت خویش را آغاز کند شاهد مشارکت‌های مردمی در حفظ آثار تاریخی و فرهنگی خواهیم بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، با اشاره به واگذاری آثار تاریخی به بخش خصوص گفت: ۳۰ اثر تاریخی شناسایی شده است در صورتی که اسناد و اقدامات آن انجام شود دارای قابلیت واگذاری به بخش خصوصی است.

رضایی ادامه داد: خانه تاریخی یزدانپناه از آثار ثبت ملی به بخش خصوصی واگذار شده است تا با حفظ آثار مورد بهره برداری اقشار مختلف قرار گیرد.

وی بر احداث موزه آثار تاریخی در این استان تأکید کرد و گفت: پیشنهاداتی برای راه اندازی مکان موزه جامع آثار تاریخی آماده کرده‌ایم در صورتی که زمین مناسب در اختیار این اداره کل قرار گیرد اداره کل نسبت به احداث موزه و راه اندازی اقدام خواهدکرد.

بسیاری از اشیای تاریخی در مکان استاندارد نگهداری نمی‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، افزود: بسیاری از اشیای تاریخی در این استان است که نیازمند نگهداری و معرفی به مردم است در حالی که این آثار در مکان استاندارد نگهداری نمی‌شود.

وی بیان داشت: مخزن نگهداری آثار تاریخی با مساحت۷۰۰ متر مربع و پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در حال ساخت است که با تخصیص اعتبار سه میلیارد ریالی برای تجهیز مخزن، اشیا را انتقال خواهیم داد.

وی بر راه اندازی بازارچه دایمی صنایع دستی تأکید کرد و گفت: با همکاری شهرداری و انتقال مالکان مغازه‌های بازار کهنه به سایر اماکن تجاری می‌توانیم از ظرفیت این بازار تاریخی برای ایجاد مجموعه تاریخی و فرهنگی و حضور هنرمندان صنایع دستی بهره‌مند شویم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، افزود: مشاغلی در این بازار کهنه مشغول به فعالیت هستند که مشکلاتی ایجاد کرده‌اند از این رو باید ساماندهی شوند تا بتوانیم این بازار را مرمت و احیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در استان قم اماکن تاریخی شاخص برای بازدید گردشگران آماده شده است گفت: استان قم دارای بیش از ۳۴۰ اثر ثبتی است و این آثار بیشتر در توابع استان است که قابلیت بازدید گردشگران است.

رضایی افزود: در سطح قم ۱۳ اثر شاخص تاریخی در نوروز آماده بازید گردشگران بود که بیش از ۷۰ هزار نفر از این اماکن بازدید کردند.

شناسایی ۸۰۰ مکان تاریخی در قم

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم نیز در نخستین جلسه انجمن میراث فرهنگی قم که در استانداری قم برگزار شد، از شناسایی ۸۰۰ مکان تاریخی در این استان خبر داد گفت: از این تعداد آثار شناسایی شده بیش از ۳۴۰ اثر به ثبت آثار ملی رسیده است.

عمار کاوسی افزود: بررسی و شناسایی کل بافت تاریخی استان در سال ۸۷ انجام شد که ۹۰ درصد آثار و اماکن تاریخی شناسایی شد و برای حفظ این آثار، مکان‌های تاریخی به شهرداری اعلام شد.

در استان قم حدود ۱۴ هزار اشیای تاریخی وجود دارد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با بیان اینکه در استان قم حدود ۱۴ هزار اشیای تاریخی وجود دارد گفت: این آثار به علت قرار گرفتن در مخازن نامناسب و بدون استاندارد در حال از بین رفتن است.

وی افزود: تپه‌های تاریخی قم از جمله قمرود، قلی درویش و صرم به خاطر قدمت هشت هزار ساله قابلیت تبدیل شدن به سایت موزه را دارند.

وی به بسته‌های حمایتی میراث فرهنگی برای احیای خانه‌های تاریخی گفت: یکی از سیاست‌های سازمان میراث فرهنگی تشویق مردم به زندگی در خانه‌های تاریخی است از این رو به صورت مشارکتی خانه‌های تاریخی را مرمت می‌کند.

کاوسی افزود: یکی از مشکلات عدم احیای خانه‌های تاریخی داشتن مالکان متعدد است که باید مشارکت داشته باشند.

وی احیای انجمن میراث فرهنگی را حفظ آثار تاریخی دانست و گفت: این انجمن مردم را به رعایت احترام بر میراث فرهنگی و جلوگیری از تخریب آثار تاریخی ترغیب می‌کند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم افزود: جلب حمایت مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبة آنان در زمینه پژوهش، حفظ، احیاء، معرفی و آموزش میراث فرهنگی از اهداف تشکیل این انجمن است.

وی با اشاره به مرمت آثار تاریخی در سال گذشته گفت: مسجد جامع، مقابر گنبد سبز، خانه ملاصدرا، تیمچه بزرگ قم، راسته بازار کهنه، مدرسه جهانگیرخان از جمله آثار مرمت شده است.

وی، شناسایی، مستندسازی، ثبت و تعیین حریم آثار فرهنگی – تاریخی منقول و غیرمنقول، حفاظت، مرمت، احیاء و ساماندهی آثار فرهنگی – تاریخی و پژوهش و کاوش را از دیگر اقدامات معاونت میراث فرهنگی برشمرد.