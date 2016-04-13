فینال لیگ بسکتبال به آبادان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با وجودیکه نفت آبادان پس از متحمل شدن دومین شکست برابر پتروشیمی در دومین دیدار فینال از حضور در ادامه مسابقات اعلام انصراف کرد، دیدارهای سوم و چهارم این مرحله از مسابقات طی روزهای پنجشنبه و جمعه به میزبانی همین تیم برگزار می شود.

دیدارهای اول و دوم فینال یکشنبه و دوشنبه گذشته در حالی برگزار شد که بازیکنان نفت در آن دو بازی عملکردی متفاوت داشتند هر چند که هر دو دیدارشان به شکست ختم شد. حالا آنها عزم شان را جزم کرده اند با جبران این دو شکست در دیدارهای خانگی و در حضور تماشاگران شان، کار را برای تعیین قهرمان به دیدارهای پنجم به بعد بکشانند این در حالی است که پتروشیمی فقط دو برد فاصله دارد تا برپا کردن یک جشن قهرمانی دیگر.

شاگردان مهران شاهین طبع در صورتیکه در هر دو دیدار آبادان هم به برتری دست یابند قهرمان این فصل خواهند شد و اگر نتیجه ای غیر از این رقم بخورد، رقابت میان دو تیم جنوبی کشور طی هفته آینده هم ادامه خواهد داشت. با این اوصاف جدا از هر نتیجه ای که در بازی فردا به دست بیاید، بازی چهارم هم جمعه برگزار خواهد شد.

در چارچوب مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور فردا همچنین سومین دیداررده بندی میان دو تیم شیمیدر تهران و شهرداری اراک در اراک برگزار می شود. در دو دیدار نخست شیمیدر در تهران به برتری دست یابد و در صورتیکه بازی سوم را هم به سود خود تمام کند، تیم سوم لیگ خواهد شد.