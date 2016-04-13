عصر شعر طنز «در حلقه رندان» در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین سه شنبه شب با حضور طنزپردازانی از استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس برگزار شد.

در این مراسم شاعران طنزپرداز به خوانش اشعار طنز خود پیرامون مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرداختند.

سرپرست حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای این آئین گفت: جامعه از دو جهت به طنز نیاز دارد اول اینکه جامعه نیازمند شادی، نشاط و امید است.

شریف اسلامی افزود: بدون نشاط و امید هیچ جامعه ای روی توسعه را نخواهد داد زیرا جامعه افسرده و بی نظاط جامعه ای مرده و راکد است.

وی به دومین دلیل نیاز جامعه به طنز اشاره کرد و گفت: دومین دلیل نیاز جامعه به نقد از درون است که باید این نقد با زبانی نرم و رسا بیان شود.

اسلامی با اشاره به اینکه هنوز فرهنگ تحمل و نقدپذیری آنگونه که باید در جامعه نهادینه نشده است، اظهار داشت: زبان و رسانه طنز می تواند آرام آرام این فرهنگ را در جامعه نهادینه کند.

وی اظهار کرد: بیان ضعف ها و مشکلات جامعه در قالب طنز به رفع سریع و صحیح این ضعف ها کمک شایانی خواهد کرد.

اسلامی با تاکید بر نقش اثر گذار طنز در ارتقای فرهنگ جامعه گفت: گاهی یک شع طنزمی تواند در پیش گیری بسیاری از آسیب های اجتماعی موثر باشد.

سرپرست حوزه هنری استان افزود: با زبان تیز و برنده طنز می توان به نقد رذیلت ها پرداخت و به احیای فضیلت ها کمک کرد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان با اشاره به نقش و جایگاه هنر در پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: از هنرمندان خواست توجه ویژه ای به حوزه پیشگیری از آسیب ها داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از شعرای طنزپرداز استان با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.