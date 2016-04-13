به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نعمتی مدیركل روابط عمومی رسانه ملی در حكمی با توجه به ساختار و وظایف جدید اداره كل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و ضرورت برقراری ارتباط موثر و كارآمد با سازمان ها و نهاد ها، محمدتقی درنشان را به سمت مدیر ارتباط با نهادها و سازمان ها در این اداره کل منصوب کرده و وظایفی را بر عهده او گذاشته است.

وی در این حكم مدیر جدید این واحد را بر زمینه سازی برای ارتباط مناسب و بهینه با سازمان ها و نهادها موظف و بر مواردی چون زمینه سازی مشاركت بیشتر وزارت خانه ها و سازمان ها در تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی، زمینه سازی بازدید گروه های مختلف مردمی از فعالیت ها، برنامه ها و طرح های سازمان با هدف آشنایی هرچه بیشتر بازدید كنندگان با فعالیت های رسانه ملی و افزایش هم افزایی میان روابط عمومی های سازمان تاكید كرده است.

نعمتی همچنین از مصطفی محسنی كه پیش از این عهده دار مدیریت این واحد بود قدردانی كرده است.

محمد تقی دُرنشان مدرك كارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت رسانه از دانشگاه تهران دریافت كرده است و علاوه بر خدمت در سمت هایی چون مدیركلی پخش شبكه جام جم و مدیریت تولید مركز امور بین الملل، سابقه تدریس در دانشگاه در رشته های ارتباطات و سینما را نیز دارد.