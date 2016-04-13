۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

انتصاب مدیر هماهنگی امور استان های ستاد اقامه نماز

با حکم قائم مقام ستاد اقامه نماز، مسعود دریس به سمت مدیر هماهنگی امور استان های ستاد اقامه نماز منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مظفر قائم مقام ستاد در حكمی مسعود دریس را به عنوان مدیر هماهنگی امور استان ها منصوب كرد.
متن حكم به شرح ذیل می باشد:
    
                                                                                   باسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای مسعود دریس
 سلام علیكم
با عنایت به تدین، تعهد و سوابق اجرای جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان مدیر هماهنگی امور استان ها منصوب می شوید.
امید است ضمن تعامل و همكاری با معاونین و مدیران محترم ستادی و استانی در جهت پیگیری مطالبات استان ها و ارتباط دو سویه مثبت فی ما بین ستاد و استان ها و همچنین نظارت بر عملكرد آنان در انجام هر چه بهتر برنامه های ابلاغی و ابتكاری و فعال نمودن همه ظرفیت های استانی و شهرستانی در زمینه اقامه نماز موفق و موید باشید.

توفیق و موفقیت روز افزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

