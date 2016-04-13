محمدابراهیم الهی تبار در گفتگو با مهر بابیان اینکه مرحله دوم انتخابات در دو حوزه رزن و ملایر برگزار خواهد شد، گفت: فضای رقابتی شکل‌گرفته و همه باید برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات کمک کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان تأکید کرد: ستاد انتخابات استان همدان کمک‌های لازم را برای اجرای هرچه بهتر انتخابات در این دو حوزه لحاظ خواهد کرد.

الهی تبار از پیش‌بینی مشارکت خوب مردم در مرحله دوم انتخابات خبر داد و گفت: تحرکات در دو حوزه انتخابیه رزن و ملایر نشان‌دهنده مشارکت خوب مردم در مرحله دوم انتخابات است.

وی بابیان اینکه در مرحله دوم انتخابات تمامی متولدین ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال ۷۷ و قبل از آن می‌توانند رأی دهند، گفت: کسانی که در مرحله اول انتخابات در هیچ حوزه انتخابیه رأی نداده‌اند و کسانی که در مرحله اول در حوزه انتخابیه رزن یا ملایر رأی داده‌اند، می‌توانند در مرحله دوم نیز در حوزه‌های ذکرشده، رأی دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با تأکید بر ایجاد فضای نشاط سیاسی در استان همدان خواستار همکاری رسانه‌ها در پوشش رسانه‌ای این رویداد شد.

الهی تبار با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری موفق مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در دو حوزه ملایر و رزن اندیشیده شده است، گفت: ۵۸ و یک دهم درصد از مردم استان همدان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت داشتند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با بیان اینکه در اسفندماه گذشته در حوزه انتخابیه رزن ۹۲ هزار و ۸۸۵ نفر واجد شرایط رای دادن بودند، افزود: کل آرای ماخوذه در این حوزه ۶۵ هزار و ۸۵۱ رای بود که درصد مشارکت مردم شهرستان رزن در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۱ و دو دهم درصد بوده است.

وی با بیان این که درصد مشارکت مردم در حوزه انتخابیه ملایر نیز ۵۵ درصد بود، گفت: تعداد واجدین شرایط رای دهی در این حوزه ۲۳۶ هزار و ۱۵۰ نفر و کل آراء ماخوذه ۱۲۹ هزار و ۹۵۶ رای بود.