شورای امنیت ملی افغانستان برنامه عملیاتی پنج ساله را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خامه پرس»، نشست شورای امنیت ملی روز گذشته در کاخ ریاست جمهوری افغانستان به ریاست «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان برگزار شد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان گزارش داد: در این نشست برنامه عملیاتی پنج‌ ساله نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مورد تصویب قرار گرفته‌ است.

در این نشست مسئولین نهادهای امنیتی افغانستان در مورد وضعیت امنیتی ولایت‌ های هلمند، ارزگان، قندوز، بغلان، کنر، نورستان و ننگرهار گزارشهایی ارایه دادند.

همچنین شورای امنیت ملی افغانستان خواستار رسبدگی به امور خانواده های شهدای نیروهای امنیتی افغانستان شد و دستو رسیده‌گی به مشکل اقتصادی نیروهای امنیتی را نیز صادر کرد.

در این نشست به نهادهای امنیتی دستور داده شده تا در چارچوب برنامه‌های یادشده در برنامه عملیاتی، جهت سرکوب مخالفان مسلح فعالیت‌ های عملیاتی خود را ساماندهی کنند.

این در حالی است که فصل جنگی در افغانستان فرا رسیده و نگرانی‌ هایی از افزایش خشونت‌ ها در ماه‌های پیش رو وجود دارد.

در همین حال طالبان روز گذشته عملیات بهاری‌ خود را موسوم به «عملیات عمری» اعلام کرده است.