به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدریان که در چند سال اخیر قید کار در لیگ برتر فوتسال را زده بود و در رده‌های پایین‌تر فوتسال مشغول کار بود، مذاکراتی را با باشگاه دبیری داشته است و احتمال حضور وی روی نیمکت دبیری زیاد است.

بعد از منتفی شدن حضور وحید شمسایی در تیم دبیری، مسئولان این تیم تبریزی علاوه بر جواد اصغری مقدم مذاکراتی را با حیدریان انجام دادند تا بتوانند وی را برای هدایت تیمشان متقاعد کنند.

افشین دبیری رئیس هیات مدیره باشگاه دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این‌باره گفت: ما جلسه‌ای را با جواد اصغری مقدم در تهران داشتیم. قرار شد اصغری مقدم هفته آینده به امارات برود و با «کارلوس» مربی برزیلی مذاکره کند. جواد همچنین مذاکراتی با محمدرضا حیدریان داشته که این مذاکرات مثبت بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا حیدریان با وجود اصغری مقدم برای سرمربیگری به دبیری می‌آید؟» گفت: حیدریان یکی از اسطوره‌های فوتسال ما است و جایگاه خاص خودش را دارد. خود اصغری مقدم هم احترام ویژه‌ای برای حیدریان قائل است.

رئیس هیات مدیره دبیری درباره اینکه آیا درست است سرمربی سال گذشته تیم با گزینه سرمربیگری فصل بعد مذاکره کند؟ تاکید کرد: هدف تیم دبیری، موفقیت است. اینکه چه کسی سرمربی و مربی باشد در تیم ما فرقی ندارد. می‌خواهیم فصل آینده مدعی قهرمانی باشیم و تمریناتمان را هم از اواسط اردیبهشت ما آغاز خواهیم کرد.