اقتدار نظامی ارتش مدیون اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی معمارباشی در صبحگاه مشترک یگان های ارتش که صبح چهارشنبه در گرگان برگزار شد، گفت: ۲۹ فروردین یک حماسه بزرگ و خاطره به یاد ماندنی در انقلاب است و زمانیکه دشمنان کمر به نابودی انقلاب نوپای امام راحل بسته بودند نوک پیکان این حملات به سوی ارتش بود.

معمارباشی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را سال «اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل» نامگذاری کردند، اظهار کرد: نیروی زمینی و سایر نیروهای مسلح علی رغم همه توطئه های شکننده دشمنان در طول بیش از هشت سال؛ از زمانیکه رهبری در خصوص شکوفایی و نوآوری و اقدامات موثر سخن گفتند با ایجاد خلاقیت و نوآوری در جهت خودکفایی قدم برداشته و تمام این سال ها شعار امسال را به مرحله عمل رساندند.

وی تصریح کرد: اقتدارنظامی امروز ارتش جمهوری اسلامی مدیون اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در طول سال های مختلف است.

ارشد نظامی آجا در استان های گلستان و مازندران گفت: امیدوارم نیروهای مسلح در کنار گوش به فرمان بودن رهبر معظم انقلاب، سرافراز باشند و با اقتدارهرگونه تحرک بیگانه را رصد کنند و اجازه هیچگونه چشم داشت دشمنان به مرزو بوم کشور را ندهند.