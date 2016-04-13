۹۲ میلیارد تومان تسهیلات خود اشتغالی به متقاضیان زنجانی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد امندی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سپاه انصارالمهدی (عج)، افزود: بسیج سازندگی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در طول سال به اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستور کاری خود دارد و تاکنون طرح‌های مناسبی را اجرا کرده است.

وی گفت: طی سال گذشته ۹۲ میلیارد تومان در استان برای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی توسط بسیج سازندگی هزینه شده است.

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان به طرح‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: پرورش انواع آبزی، پرورش قارچ، پرورش زنبور عسل، صنایع دستی، پرورش دام و طیور از طرح‌های اقتصاد مقاومتی است.

امندی افزود: طی سال گذشته ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تسهیلات به بیش از ۶۲۶ نفر از طرف بسیج سازندگی به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان زنجان به خوبی اجرا شده است، گفت: بسیج انصار المهدی استان در راستای تحقق شعار سال نام‌گذاری شده از سوی مقام معظم رهبری حمایت لازم از متقاضیان برای ایجاد اشتغال در دستور کاری خود دارد.