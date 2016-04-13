۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

عملکرد قطبهای علمی دانشگاه علم و صنعت ارزیابی می شود

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت گفت: قرار است در این دانشگاه، گزارشی از عملکرد دوره دوم قطب های علمی تهیه کرده تا کارایی و تاثیر گذاری آنها را در حوزه های علمی کشور مشاهده کنیم.

تورج محمدی، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه دوره ۵ ساله  قطب های علمی به سر رسیده به همین دلیل لازم است که آیین نامه جدیدی برایشان اتخاذ شود.

وی افزود: معاونان پژوهشی دانشگاههای برتر در تدوین آیین نامه ای که قرار است وزارت علوم تهیه کند دخالت دارند تا بر طبق آن و متناسب با شرایط روز مورد بازنگری قرار بگیرد؛ بدین واسطه کارایی قطب های علمی و ضریب تاثیرشان در تصمیم گیری روی حوزه های علمی کشور بیشتر می شود.

محمدی تاکید کرد: بر همین اساس، ارزیابی عملکرد قطب های علمی را در دانشگاه علم و صنعت از ابتدای سال جاری آغاز کرده ایم و تا یک الی دو هفته آینده به اتمام می رسد تا گزارش آن را به وزارت علوم ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه علم و صنعت، ۹ قطب علمی دارد که هر کدام در حوزه های تخصصی فعالبت می کند، گفت: پس از ارزیابی عملکرد قطب های علمی، در مورد حمایت دانشگاه از ادامه فعالیت این قطب ها تصمیم گیری خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: همچنین بنا داریم تا در مورد مراکز پژوهشی، پژوهشکده ها و آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه گزارش عملکردی تهیه کنیم.

کد مطلب 3597648

