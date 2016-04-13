اهدای جایزه «عماد مغنیه» به فیلمی با موضوع شهدای مدافع حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ویژه «عماد مغنیه» یکی از بخشهای مسابقه سینمای بینالملل جشنواره مقاومت را تشکیل میدهد که قرار است در دوره چهاردهم این جایزه به دلیل اهمیت و جایگاه شهدای مدافعین حرم به برترین اثر با این موضوع اهدا شود.
ترسیم چهره زیبای شهدای مدافع حرم، نمایش جنایات و ددمنشیهای گروههای تروریستی نظیر داعش، نمایش مقاومت مردم سوریه، عراق، یمن و فلسطین در برابر گروههای تروریستی و اشغالگران، ترسیم چهره حامیان تروریستها نظیر آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و عربستان، نقش ایران و حزبالله در محور مقاومت از جمله مفاهیم و مضامین این بخش است.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش طی مراسمی در آیین اختتامیه جشنواره اهدا می شود.
چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به منظور تبیین و گسترش فرهنگ مقاومت در سه بخش مسابقه بین الملل، جایزه ویژه «عماد مغنیه» و چشم انداز سینمای مقاومت در جهان، با حضور آثاری که به مقاومت مسلمانان و مظلومان جهان پرداخته اند، برگزار می شود. همه فیلم های سینمایی و مستند که از ژانویه سال ۲۰۱۴ در ایران و سایر کشورها تولید شده اند می توانند در این بخش شرکت کنند.
