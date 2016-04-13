آمار پذیرش دین پژوهان دانشگاه امیرکبیر/ استقبال بیشتر پسران

حجت الاسلام خلیل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان دانشگاه امیرکبیر گفت: حوزه علوم اسلامی دانشگاه امیرکبیر هر ساله یک بار آن هم در بهمن ماه اقدام به پذیرش و جذب دین پژوه می کند.

وی ادامه داد: در ترم بهمن ۹۵-۹۴ حدود ۱۳۰ نفر جذب شدند که البته تقاضاها بیش از این تعداد بود ولی با توجه به این مساله که دین پژوهان بعد از طی سه مرحله آزمون، مصاحبه و دوره پیش ترم گزینش می شدند، برخی از متقاضیان نتوانستند سه مرحله فوق را با موفقیت طی کنند.

مدیر مرکز حوزه علوم اسلامی دانشگاه امیرکبیر افزود: اکثریت دانشجویانی که پذیرش شده اند در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند، همچنین در ترم بهمن حدود ۱۰ نفر از پذیرفته شدگان در مقطع دکتری، ۵۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و مابقی در مقطع کارشناسی هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز می توانند در این دوره ها شرکت کنند و در این ترم از ۱۳۰ نفری که پذیرش شدند، حدود ۶۵ نفر از دانشجویان امیرکبیر و مابقی از سایر دانشگاه ها بودند و در واقع می توان گفت، ۸۰ درصد پذیرفته شدگان دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بودند.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: از ۶۵ نفری که در ترم بهمن ثبت نام کرده اند، ۴۵ نفر آنان را دانشجویان پسر و ۲۰ نفر را دانشجویان دختر تشکیل می دهند.

وی یادآورشد: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از دانشجویان از مرکز علوم اسلامی دانشگاه امیرکبیر فارغ التحصیل شده اند.