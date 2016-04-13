قیدار بیشترین بارش باران را در استان زنجان به خود اختصاص داد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته با توجه به بارش باران میزان بارش‌ها در استان در مجموع ۱۰ میلی متر بوده که در این میان قیدار با ۱۵ میلی‌متر بیشترین بارش، ماه‌نشان کمترین بارش باران در استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از سیلابی شده مسیل‌های استان خبر داد و یاد آورشد: با توجه به گزارش هواشناسی بارش باران در استان تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.

یاغموری با بیان اینکه سامانه بارشی تا روز یکشنبه مهمان استان زنجان است، ادامه داد: مردم استان از تردد در کنار رودخانه‌ها و سدها خودداری کنند.

وی ادامه داد: بارش باران از بعدازظهر و شب چهارشنبه شدت مي گيرد و همراه با ورزش باد و رد و برق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمایی استان طی چند روز آینده نیز اشاره کرد و گفت: دمای استان هم به تبع با بارش باران چند درجه سردتر خواهد شد.