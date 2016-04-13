به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آذرکیش پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران هنرستانهای اردبیل تصریح کرد: هدایت تحصیلی بعد از ۲۲ سال مجدداً در پایه اول قرار گرفته است و شش شاخص نیز برای آن پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه ۳۵ درصد از نمره هدایت تحصیلی مربوط به عملکرد تحصیلی دانشآموز است، اضافه کرد: در عین حال ۳۰ درصد آزمون مشاوره، ۱۰ درصد نظر مشاوره، ۱۰ درصد نظر دانشآموز، پنج درصد نظر والدین و ۱۰ درصد نظر معلمان است.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزشوپرورش ارزیابی ضعیف یا قوی بودن دانشآموز صرفاً با عملکرد تحصیلی را مشکل قابلتوجهی در نظام آموزشی خواند و تأکید کرد: طبقهبندی دانشآموزان نباید صرفاً بر اساس عملکرد تحصیل باشد و لازم است به هوش چندگانه وی توجه شود.
آذرکیش در خصوص تغییرات ساختار جدید آموزشوپرورش وحوزه آموزش متوسطه اضافه کرد: عناوین فنی و حرفهای با تغییرات جزئی به مانند گذشته است و در کاردانش رشتههای فعال تداوم خواهند داشت.
وی با اشاره به استفاده متنوع از رشتههای مهارتی در استانها متناسب با نیاز هر استان متذکر شد: در کاردانش اولویت اصلی اتصال به بازار کاردانشآموز است.
امکان ادامه تحصیل فنی و حرفهای منقطع نیست
وی در خصوص برخی نگرانیها در ادامه تحصیل دانشآموزان فنی و حرفهای و کاردانش اضافه کرد: اینکه گفته میشود بستر ادامه تحصیل این دو رشته فراهم نیست، صحیح نیست.
به گفته مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزشوپرورش در هر دو رشته دانشآموز تا مقطع دکتری نیز میتواند پیش رود و خانواده نباید نگران ادامه تحصیل دانشآموز خود باشند.
آذرکیش به جذب بدون کنکور در دانشگاههای آزاد، سراسری، پیام نور و علمی و کاربردی اشاره کرد و بیان داشت: اولویتبندی جذب دانشجو صرفاً بر اساس مهارتی بودن است.
وی تأکید دارد که باید مشاغل و ظرفیتهای رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش به اولیا معرفی شود و در هدایت تحصیلی به شکل هنجار محور شده اقدام کرد.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزشوپرورش با تأکید به مسئولیت سنگین مشاوران متوسطه اول در این خصوص اضافه کرد: اینکه ۷۰ درصد ورودیهای آموزشگاههای فنی و حرفهای و کاردانش لیسانس و فوقلیسانس هستند، قابلتوجه است.
آذرکیش با بیان اینکه در ترغیب دانشآموز برای تحصیل در هنرستان هیچ اجباری وجود ندارد، تصریح کرد: با این وجود لازم است بر اساس تکلیف قانونی عمل کرد؛ چراکه بر اساس برنامهها ۴۸.۶۶ درصد دانشآموزان باید در دو رشته کاردانش با ۲۸ درصد و فنی و حرفهای با ۲۰.۶۶ درصد مشغول به تحصیل شوند.
آموزشوپرورش بزرگترین دستگاه آموزش مهارتی است
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزشوپرورش معتقد است خانوادهها اطلاعات کافی از هنرستانها ندارند و اغلب اشتباهاتی در شناخت از رشتهها و آینده شغلی آن شنیده میشود.
وی با تأکید به اینکه آموزشوپرورش بزرگترین دستگاه ارائهدهنده آموزشهای مهارتی در کشور است، به ضرورت راهاندازی تورهای اشتغال و کارآفرینی و اجرای برنامههای منسجم در مدارس اشاره کرد.
آذرکیش با ذکر آماری از وضعیت خالی ماندن صندلیهای دانشگاهی گفت: بر اساس آمار اعلام شده ۵۵۰ هزار نفر در کنکور سراسر شرکت کردند که با احتساب قبولی هم باز هم صندلیهای دانشگاهی خالی خواهیم داشت.
وی افزود: در چنین فضایی رویکرد خانوادهها توجه به اشتغال فرزندان است و مشاهده شده آموزشهای اندک در هنرستانها در مهارتهای شغلی تأثیر دارد.
وی با اعلام میزبانی استان اردبیل برای دهمین دوره جشنواره مهارتهای هنری کشوری، ادامه داد: در مهارتهای هنری بیشتر دختران و در مهارتهای کاربردی بیشتر پسران استعداد خود را نشان دادهاند.
اختصاص ۱۴۰ میلیارد ریال برای تجهیز هنرستانها
آذرکیش در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اعتبارات تجهیز و بهسازی هنرستانها یادآور شد: سال گذشته ۲۵۰ میلیارد ریال برای تجهیز هنرستانها لازم داشتیم که به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافت.
وی افزود: امسال با ۴۰ درصد افزایش این رقم به ۳۶۰ میلیارد ریال رسید و با اختصاص ۱۴۰ میلیارد ریال کمک ردیف بودجه مستقل در مجموع بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال شد که با قطعاً همچنان کافی نیست.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزشوپرورش تأکید دارد وقتی دولت اعتبار خود را دوبرابر افزایش میدهد لازم است فعالیت آموزشگاهها توسعه یابد.
وی با اشاره به ضرورت معرفی هر چه بیشتر هنرستانها در هفته مشاغل تأکید کرد: انتظار میرود در این ایام مشاوران با تعامل با مدیران متوسطه اول نسبت به معرفی بهینه رشتهها اقدام کنند.
به گفته آذرکیش لازم است تب برخی رشتهها مدیریت شود؛ چرا که آنچه در هنرستانها آموزش داده میشود هیچیک دورریختنی نیست و اگر زمانی دانایی مربوط به اطلاعات بود امروز دانایی مربوط به کارآفرینی است.
