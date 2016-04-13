۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

دو زمین لرزه میرجاوه سیستان و بلوچستان را لرزاند

زاهدان- دو زمین لرزه به قدرت ۳.۵ و ۳.۳ ریشتر ، صبح امروز در فاصله هشت دقیقه ای میرجاوه سیستان و بلوچستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو زلزله به فاصله زمانی هشت دقیقه و به بزرگی ۳ و نیم و ۳ و ۳ به ترتیب در ساعت های ۹.۱۵ دقیقه و ۹.۲۷ دقیقه صبح امروز چهارشنبه میرجاوه سیستان و بلوچستان را لرزاند.

بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیك وابسته به دانشگاه تهران، زلزله نخست عرض جغرافیایی(درجه - شمالی) ۲۸.۵۵۸ و در عمق ۹ كیلومتری زمین و زلزله بعدی در طول جغرافیایی(درجه - شرقی) ۶۲.۰۴۶ و در عمق ۱۲ كیلومتری زمین به وقوع پیوست.

طی گفتگو خبرنگار مهر با فرماندار میرجاوه تا کنون از خسارت این حادثه گزارشی اعلام نشده و باید منتظر نظر تیم های ارزیاب حاضر در منطقه بود.

