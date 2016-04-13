داریوش ورناصری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وجود مدارس غیراستاندارد در استان تهران گفت: استان تهران مدارس خشت و گلی ندارد اما مدارسی با قدمت بیش از ۴۰ سال وجود دارد که از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

وی افزود: بیش از هزار مدرسه غیراستاندارد، معادل ۲۵ درصد مدارس در استان تهران وجود دارد که وضعیت مناسبی ندارند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران تصریح کرد: این مدارس با مشحصات و آیین نامه های قدیمی ساخته شده اند که شاید آن زمان آیین نامه ای نیز وجود نداشته است به این دلیل از استحکام نسبی و مناسب برخوردار نیستند.

وی تاکید کرد: مدارس قدیمی باید تخریب شوند و با معماری جدید ساخته شوند که تقریبا حداقل به اعتبار ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار میلیاردی نیاز است.

ورناصری بیان کرد: به دلیل تعداد زیاد مدارس غیراستاندارد در استان تهران تخریب و بازسازی آنها به ۱۵ سال زمان و برنامه ریزی نیاز دارد.