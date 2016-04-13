به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان در مراسم رونمایی و تحویل سلاح ها و تجهیزات زرهی جدید به یگان های نیروی زمینی ارتش که صبح امروز در مرکز آموزش، پشتیبانی نیروی زمینی برگزار شد، اظهارداشت: یکی از عوامل اصلی پیروزی انقلاب حضور روحانیت در خط مقدم نهضت و در راس آن حضور حضرت امام (ره) بود.

وی دومین عامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی را حضور موثر و گسترده مردم عنوان کرد و گفت: حضور مردم به گونه ای گسترده بود که تمام فعالیت های کشور را تحت الشعاع خود قرار داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش پیوستن بدنه ارتش به انقلاب را عامل دیگر پیروزی انقلاب برشمرد و ادامه داد: اگر آن روز این بدنه مومن و انقلابی به انقلاب نمی پیوست امکان نداشت انقلاب به این سرعت به پیروزی برسد و ثمر بدهد. پیوستن بدنه ارتش به صفوف انقلابیون، یک امر اتفاقی نبود بلکه ریشه در باورها و اعتقادات ارتش داشت.

امیر پوردستان افزود: آمریکائی ها از غرس نهال انقلاب در کشور ناخرسند بودند و می خواستند حکومتی در کشور سر کار بیاید که نامی از اسلام نداشته باشد. در این شرایط امام توطئه را تشخیص دادند و فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه و نه یک کلمه بیشتر و جمهوری اسلامی در کشور ما ثابت شد. استکبار جهانی تمام تلاش خود را به کار برد تا این نهال را ساقط کند اما موفق نشد.

وی با بیان اینکه بدنه ارتش با انبوهی از تجهیزات به عنوان بازوی مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه کرد، اظهارداشت: ضد انقلاب برای ساقط کردن انقلاب، لازم داشت که انقلاب را خلع سلاح کند؛ خلع سلاح انقلاب با شعار انحلال ارتش تحقق می یافت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: ضد انقلاب این شعار را در تریبون های خود تکرار کردند و بعضی از مسئولین ناآگاه هم باور کرده بودند که کشور نیاز به ارتش ندارد؛ می گفتند که ما ارتش برای چه می خواهیم، مگر ما با کسی جنگ داریم.

وی با اشاره به اینکه آنهایی که امروز می گویند ما موشک نمی خواهیم، همانهایی هستند که آن روز می گفتند ما ارتش نمی خواهیم، افزود: آنها می گفتند مگر ما با کسی جنگ داریم؟ امام در آن شرایط این توطئه را تشخیص دادند. امام (ره) ۲۹ فروردین حیات مجدد و هویت مجددی به ارتش دادند.

وی با بیان اینکه اولین شهید بعد از انقلاب یک ارتشی بود، گفت: کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که سپهبد قرنی ترور و به شهادت می رسد. دشمن می خواست نظام را خلع سلاح کند و به همین دلیل شعار انحلال ارتش را سر داد.

امیر پوردستان گفت: بعد از نامگذاری ۲۹ فروردین به نام روز ارتش، ارتش تلاش کرد پاسخگوی اعتماد امام (ره) باشد. ارتش پس از آن کارهای مهمی انجام داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اولین اقدام مهم ارتش را کمک به تشکیل سپاه پاسداران عنوان کرد و افزود: شهید کلاهدوز به عنوان قائم مقام کل سپاه مشغول انجام وظیفه شد و به تشکیل سپاه کمک کرد.

وی دومین اقدام مهم ارتش را دفاع از انقلاب در استانهای مرزی و در مقابل ضد انقلاب دانست و گفت: اولین نیرویی که سینه به سینه از نظام نوپای انقلاب دفاع می کند، ارتش است. دو هزار شهید را نیروی زمینی در مدت کوتاهی تقدیم می کند.

امیر پوردستان با بیان اینکه از سال ۲۰۰۱ تهدیدات در فضایی ناهمتراز بود، افزود: آمریکائی ها به منطقه آمده بودند و فضای جنگ ها ناهمتراز بود و ما به عنوان بازوی نظام خود را برای این تهدیدات آماده کردیم؛ حتی رزمایش هایی که ما انجام می دادیم متناسب با این فضا بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش راهبرد جدید دشمن را مذهب علیه مذهب عنوان کرد و گفت: بر اساس این راهبرد، گروه های تروریستی و تکفیری را سازمان دهی کردند. فضای امروز تهدیدات، جنگ های نیابتی است و ما به عنوان بازوی مسلح نظام وظیفه داریم خود را متناسب با آن آماده کنیم.

وی با بیان اینکه نیروی زمینی برای مقابله با این فضا گام های بلندی را برداشته است، تصریح کرد: تشکیل یگان های واکنش سریع، تمرین چندین هزار نفر ساعت تاکتیک ها و سلاح های گروهک های تروریستی و رصد آنها از دیگر اقدامات ما بود و متناسب با آن دستورات لازم را نوشته ایم.