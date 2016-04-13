رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر میزان بارش های سامانه اخیر در لرستان را تا ساعت ۱۰ صبح امروز اعلام کرد و گفت: در این راستا میزان این بارش ها در شول آباد ۱۲۸ میلی متر، پلدختر ۹۶ میلی متر، سپیدشت ۸۱ میلی متر، خرم آباد ۷۵ میلی متر و رومشکان ۷۰ میلی متر بود است.

وی همچنین از ثبت ۶۲ میلی متر باران در الشتر، ۶۲ میلی متر در «ریمله» خرم آباد، ۶۱ میلی متر در بروجرد، ۵۰ میلی متر در دورود، ۴۷ میلی متر در «ایمان آباد» خرم آباد، ۴۲ میلی متر در ازنا، ۳۲ میلی متر در الیگودرز و ۳۰ میلی متر در سیلاخور خبر داد.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه این بارش ها تا فردا شب در لرستان به صورت متناوب ادامه خواهد داشت گفت: در این راستا انجام تمهیدات لازم و همچنین آماده باش کامل همه دستگاههای امدادی برای مقابله با سیلاب در دستور کار قرار گرفته است.