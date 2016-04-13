۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

با حضور در فدراسیون پزشکی ورزشی؛

پرونده سلامت برای فرنگی‌کاران ملی‌پوش تشکیل شد

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان از تشکیل پرونده سلامت برای ملی‌پوشان اردونشین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی کشتی فرنگی صبح امروز به سرپرستی حسام الدین جعفری با حضور در فدراسیون پزشکی ورزشی تحت معاینات تخصصی قرار گرفتند تا برای آنها پرونده سلامت تشکیل شود.

بر این اساس، ارزیابی‌های آزمایشگاهی، پیکرسنجی، مشاوره تغذیه، مشاوره ضد دوپینگ، روانشناسی، قلب و عروق، ارتوپدی ، داخلی و دندانپزشکی، از جمله خدماتی بود که به ملی‌پوشان کشتی فرنگی ارائه شد.

دوازدهمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ برزیل از روز ۲۳ فروردین در خانه کشتی تهران آغاز شده که تا ۳ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

