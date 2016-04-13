به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی با بیان اینکه بهسازی قسمت بازار اختیاری تقریباً تمام شده است، گفت: با نصب پنج درب باقی‌مانده، تا پایان فروردین ماه جاری کار به‌طور کامل به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به تعطیلی کار بازسازی بازار بزرگ کرمان از ۱۶ اسفندماه گذشته به پیشنهاد کسبه تصریح کرد: سرویس های بهداشتی بافت قدیم نیز بهسازی شدند.

وی با اشاره به اجرای عملیات کف سازی بازار در سال گذشته، خاطرنشان کرد : این اقدام علاوه بر زیبایی بازار تاریخی کرمان، رضایت کسبه و شهروندان را به همراه داشته است.