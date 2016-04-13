  1. استانها
  2. مرکزی
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

چهاردهمین نمایشگاه گل محلات اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود

چهاردهمین نمایشگاه گل محلات اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود

اراک- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی از برگزاری چهاردهمین نمایشگاه گل محلات در نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سیدمحمد حسینی با اشاره به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه گل محلات گفت: اقداماتی برای معرفی محلات به عنوان یکی از شهرهای برجسته کشور در امر گردشگری در حال انجام است و این اداره کل آمادگی لازم به منظور دعوت از آژانس‌های مسافرتی که در زمینه توریسم فعالیت می‌کنند را دارد.

وی افزود: همچنین مدیران این تورها می‌توانند با پتانسیل‌های این شهر آشنا شوند و از این طریق زمینه‌ساز ورود گردشگران خارجی به محلات در حاشیه نمایشگاه گل باشیم.

حسینی اظهار داشت: میراث فرهنگی استان مرکزی با توزیع بروشورهای معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان محلات و سایر شهرهای استان و حضورفعال راهنمایان گردشگری تلاش خواهد کرد تا بازدید کنندگان این نمایشگاه با جاذبه های طبیعی و تاریخی استان مرکزی آشنا شده و زمینه حضور سرمایه گذاران و گردشگران در استان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: برپایی این نمایشگاه به منظور حفظ رتبه محلات در بخش تولید و صادرات گل و گیاه بسیار حائز اهمیت است و در این راستا بایستی بین تمامی دستگاه‌های مربوطه و مسئولان و مدیران استانی یک هم‌افزایی و تعامل مناسب وجود داشته باشد.

گفتنی است چهاردهمین نمایشگاه گل محلات از تاریخ ۸ تا ۱۱ اردیبهشت ماه در محل پایانه صادراتی گل و گیاهان محلات از ساعت ۱۰ تا ۲۱ پذیرای دوستداران و علاقمندان به گل و گیاهان است.

کد مطلب 3597677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها