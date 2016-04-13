چهاردهمین نمایشگاه گل محلات اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سیدمحمد حسینی با اشاره به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه گل محلات گفت: اقداماتی برای معرفی محلات به عنوان یکی از شهرهای برجسته کشور در امر گردشگری در حال انجام است و این اداره کل آمادگی لازم به منظور دعوت از آژانس‌های مسافرتی که در زمینه توریسم فعالیت می‌کنند را دارد.

وی افزود: همچنین مدیران این تورها می‌توانند با پتانسیل‌های این شهر آشنا شوند و از این طریق زمینه‌ساز ورود گردشگران خارجی به محلات در حاشیه نمایشگاه گل باشیم.

حسینی اظهار داشت: میراث فرهنگی استان مرکزی با توزیع بروشورهای معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان محلات و سایر شهرهای استان و حضورفعال راهنمایان گردشگری تلاش خواهد کرد تا بازدید کنندگان این نمایشگاه با جاذبه های طبیعی و تاریخی استان مرکزی آشنا شده و زمینه حضور سرمایه گذاران و گردشگران در استان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: برپایی این نمایشگاه به منظور حفظ رتبه محلات در بخش تولید و صادرات گل و گیاه بسیار حائز اهمیت است و در این راستا بایستی بین تمامی دستگاه‌های مربوطه و مسئولان و مدیران استانی یک هم‌افزایی و تعامل مناسب وجود داشته باشد.

گفتنی است چهاردهمین نمایشگاه گل محلات از تاریخ ۸ تا ۱۱ اردیبهشت ماه در محل پایانه صادراتی گل و گیاهان محلات از ساعت ۱۰ تا ۲۱ پذیرای دوستداران و علاقمندان به گل و گیاهان است.