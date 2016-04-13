به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد ولباس کشور، دومین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این منطقه برگزار شد.

براساس این گزارش، در ابتدای این دیدار که با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، نمایندگانی از انجمن طراحان، انجمن صنایع پوشاک ایران، انجمن صادرکنندگان پوشاک، اتحادیه پوشاک تهران، معاونین منطقه آزاد و مدیران کارگروه ساماندهی مد و لباس برگزار شد، حمید قبادی با ابراز خرسندی از توجه ویژه منطقه آزاد انزلی به مد و لباس کشور گفت:با رونمایی از سالن نمایشگاهی و مجهز منطقه آزاد انزلی امکان بهره برداری از توانمندی های مد و لباس کشور با حضور برندهای مختلف و طراحان و دست اندرکاران و فعالان این حوزه بوجود می آید.

وی با اشاره به برگزاری جلسه اول در بهمن ماه سال گذشته ابراز امیدواری کرد با جمع بندی و بازدید از منطقه آزاد و بررسی توانمندی های و درخواست‌های حاضران در جلسه برای برگزاری نمایشگاههای تخصصی مد و لباس در این منطقه بتوان با رفع کمبودها در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل است با حرکتی جهادگونه ظرفیت های کشور در عرصه مد و لباس را در این منطقه درونی نموده و زمینه‌های ایجاد ارتباطات دوسویه و صادرات به منطقه را فراهم نمود که این امر خود باعث رشد اشتغالزایی، ثبات و ترقی عرصه مد و لباس در منطقه آزاد انزلی بعنوان قطب صنعت مد و لباس کشور در بین مناطق آزاد خواهد گردید.

در ادامه این دیدار دکتر مسرور ضمن تشکر ویژه از توجه حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و همراهان وی برای گسترش همکاری‌ها در این منطقه گفت:با به کارگرفتن تمام توانمندی و ظرفیت خود و تکمیل زیرساخت‌های اجرایی می‌توان روند رسیدن به بازارهای بین المللی را تسهیل کرده که این خود باعث توانمندی و افزایش سهم تولیدات داخلی و در اختیار گرفتن بازارهای منطقه ای می شود.

وی با اشاره به مراکز فروشگاهی در منطقه آزاد انزلی گفت:این منطقه با ۵ مرکز تجاری بزرگ و ۹۰۰ فروشگاه و با بهره برداری از مرکز همایشها و نمایشگاههای منطقه آزاد انزلی در اردیبهشت ماه آمادگی میزبانی نخستین نمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی را داریم که امیدواریم با حضور تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و طراحان و فعالان حوزه مد و لباس اولین گام در تحقق منطقه ازاد انزلی بعنوان قطب صنعت مد و لباس مناطق آزاد محکم و استوار برداریم.

وی برگزرای این نخستین نمایشگاه را در منطقه آزاد انزلی با توجه به رتبه بالا در بهره بردار ی از ظرفیت ها و ارتباطات منطقه ای و فرا منطقه ای نقطه عطف صنعت مد و لباس در بین مناطق آزاد دانست.

در ادامه این دیدار تولید کنندگان و صادرکنندگان دیدگاهها، نقطه نظرات و پیشنهادات پیرامون حمایت از تولیدات داخل، تبلیغات گسترده استانی برای نمایشگاههای بین المللی مد و لباس اسلامی ایرانی در منطقه آزاد، استفاده از مزایای صادراتی، تحقیق و بازاریابی از بازارهای همسایه با مطالعه و هدف گذاری، پیوسته بودن برگزاری نمایشگاههای مد و لباس در منطقه آزاد انزلی و رایزنی با اتاق های بازرگانی برای صادرات پوشاک را بیان نموده و سپس به بازدید چند ساعته از بخش ها و قسمت های مختلف منطقه آزاد انزلی با حضور معاونین این منطقه پرداختند.