۳۰۱ هزار راس دام در استان زنجان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

محمد رشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیماری تب برفکی از طریق تنفس و حشرات، دامها را بیمار میکند، افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از ۳۰۱ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی در استان زنجان واکسینه و مایهکوبی شدهاند.
وی اظهار کرد: نوع جدیدی از تب برفکی در حال حاضر شیوع پیدا کرده و در این راستا اجرای طرح مایهکوبی علیه بیماری تب برفکی برای تمام دامهای استان زنجان و در گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی انجام میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: تب برفکی نوعی بیماری ویروسی و به شدت واگیردار است که سریع منتشر میشود و کنترل بیماری به دليل اینکه بسیار شیوع پیدا میکند و واکسیناسیون دامها به تنهایی قادر به کنترل و پیشگیری بیماری نیست بنابراین باید مقررات و ضوابط بهداشتی و قرنطینهای نیز رعایت شود و دامداران از خرید و فروش دام خودداری کنند.
کرمی علائم بیماری تب برفکی را زخم در دهان، زبان، پستان و سم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تب برفکی بیش از یک میلیون دام در استان زنجان را تهدید میکند که باید تمهیدات لازم در دستور کار دامداران قرار گیرد.
وی افزود: دامهای سبک و سنگین در شهرستانهای خدابنده، زنجان، ایجرود، ماهنشان و ابهر به ترتیب بیشترین ابتلا به این بیماری دامی را دارند.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین تا شعاع سه کیلومتری کانونهای بیماری به منظور پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی توسط اکیپهای دامپزشکی انجام میشود.
کرمی با اشاره به اينكه تعداد کانونهای بیماری دامی «تب برفکی» شناسایی شده در استان زنجان طی سالجاری به بیش از ۲۸ کانون رسید، افزود: در حال حاضر با اقدامات پیشگیرانه این بیماری کنترل و مهار شده و از شیوع آن جلوگیری شده است.
نظر شما