افزایش ۶.۵ برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی در تحقق اقتصاد مقاومتی و فراهم ساختن دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم صورت گرفته طی دو سال اخیر، افزایش ۵ هزار کیلومتری شبکه فیبرنوری است که این اقدام، یک رکورد تاریخی در حوزه ارتباطات محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت شبکه انتقال داخلی از ابندای دولت یازدهم تاکنون به میزان ۴.۵ برابر رشد کرده است ادامه داد: همزمان با این پیشرفت ظرفیت پهنای باند IP داخلی نیز ۶.۵ برابر افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، بر ایجاد دیتاسنتر ملی در کشور به عنوان پروژه ای همسو با تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: با پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش ظرفیت شبکه انتقال داخلی زیرساخت کشور، به میزان ۶۵۰ گیگابیت بر ثانیه در دستور کار قرار می گیرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش شرکت ارتباطات زیرساخت در جهت تحقق بخشیدن به شعار امسال بيش از گذشته خواهد بود و پیش بینی می شود ظرفیت شبکه زیرساخت ارتباطی کشور تا پایان دولت یازدهم ۴ تا ۷ برابر شبکه موجود شود.

خسروی با اشاره به موقعیت استراتژیک ارتباطات ایران در منطقه نیز افزود: امروز اتصال کشورهای منطقه با سایر کشورهای جهان، تامین پهنای باند دیتای کشورهای افغانستان و عراق و همچنین برقراری ترانزیت کشور عراق به ارمنستان از طریق کشور ما صورت می گیرد. در این راستا با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، از تمام بازیگران در حوزه ترافیک بین الملل برای سرمایه گذاری در این منطقه دعوت شده است.

به گفته وی مسیر ارتباطی ایران امن ترین مسیر برای ترانزیت ترافیک شرق به غرب در جهان است.