به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار صبح امروز در اولین نشست خبری با حضور خبرنگاران در سال ۹۵ با اشاره به انتشار گزارش کذب در یکی از روزنامههای سراسری کشور نسبت به فعالیت مرکز شفق که به صورت ویژه برای درمان زنان معتاد اختصاص دارد، گفت: مرکز شفق مدتی پیش با در نظر گرفتن اعتبار چهار میلیارد تومانی بازسازی شده و به خاطر شرایط مناسب آن، به محلی برای اقامت زنان معتاد خیابانی اختصاص یافته است.
وی گفت: در طرح جمعآوری و ساماندهی معتادان کشور، بیش از ۵۰۰ زن متجاهر به این مرکز منتقل شدهاند و پس از غربالگری آنها مشخص شد، ۱۰۰ نفر از این زنان جزو معتادان متجاهر نبودند و ۴۰۰ نفر باقیمانده برابر پروتکل درمانی مشخص برای ترک اعتیاد و درمان در مرکز شفق مستقر شدهاند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در پروسه درمانی مرکز شفق تمامی استانداردهای لازم رعایت میشود و هیچگونه کمبود دارویی تاکنون از این مرکز به ستاد مبارزه با مواد مخدر که مرجع ساماندهی معتادان متجاهر و خیابانی است، ارجاع نشده است.
افشار تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، مقرر شده بود تا معتادانی که دارای خانواده و بستگان نزدیک هستند، پس از اتمام سیر درمانی و دریافت تضمین لازم از خانوادهها مبنی بر حمایت خانوادگی از معتادان بهبودیافته، معتادان به خانواده تحویل شوند. بر این اساس ۱۷۰ زن معتاد پس از تکمیل فرآیند درمان بر طبق اسناد و مدارک موجود، به خانوادههایشان تحویل داده شدند. متاسفانه برخی از این افراد دوباره به خیابان برگشتهاند اما بر اساس آمار ۲۳۰ نفر دیگر به دلیل تاثیر چند ماهه شهرداری در افتتاح مرکز بهاران در این مرکز ساماندهی شدهاند.
وی با انتقاد از گزارشی که هفته گذشته در برخی از رسانهها منتشر شده بود، افزود: از بعد از تعطیلات نوروز، سلسله گزارشاتی درباره حضور زنان معتاد در کمپهای ترک اعتیاد و همچنین نحوه برخورد کارکنان با معتادان در برخی از روزنامهها منتشر شد. یکی از گزارشات ادعا میکرد در کمپ شفق به شدت با زنان بدرفتاری میشود. حتی ادعا شده بود تعرض به حقوق زنان معتاد، تغذیه نامناسب و وضعیت اسفبار نگهداری زنان معتاد باعث ابتلای آنها به انواع بیماریهای واگیردار میشود. به دنبال انتشار این اخبار، از دو طریق بررسی صحت و سقم این مسائل در دست اقدام انجام گرفت. پس از بررسیهای لازم، مشخص شد تمام ادعاهای مطرح شده در این سلسله گزارشها کذب محض بوده و هیچ یک از آنها صحت ندارد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به اهمیت این موضوع به هیچ وجه نسبت به تشویش اذهان عمومی و انتشار اخبار کذب، چشمپوشی نخواهد کرد، افزود: گزارش مندرج در این روزنامه با سند و مدرک موجود است و ستاد قطعاً از طریق مراجع قانونی، پیگیر ماجرا خواهد بود.
موضعگیری درباره سخنان دو عضو شورای شهر
افشار در ادامه درباره اظهارات احمد مسجدجامعی و فاطمه دانشور، دو تن از اعضای شورای شهر تهران درباره گزارشهای درج شده در روزنامهها و اتفاقات تلخ رخ داده در کمپ شفق، گفت: شکایت ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به اخبار کذب منتشر شده در خصوص این مرکز تنها محدود به نشریات و منتشرکنندگان این خبر نیست. افراد دیگری نیز که این اظهارات کذب و بدون سند را مطرح کرده و تائید کردهاند نیز با توجه به شکایت ستاد مبارزه با مواد مخدر، تحت پیگیریهای قانونی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: باید توجه داشت هر اردوگاه اقامتی دارای سه لایه بیرونی، میانی و درونی است که لایه بیرونی متشکل از نیروهای امنیتی و انتظامی است که همه آنها نیروهای مرد هستند. لایه میانی، لایه خدماتی، تأسیساتی و آشپزخانه است که با توجه به عدم دسترسی آنها به لایه داخلی، میتوانند از کارمندان مرد نیز استفاده کنند. لایه داخلی که ارتباط مستقیم با معتادان دارد، کارکنان زن هستند. از این رو بهرهگیری از آشپز یا نیروهای تأسیساتی زن هیچ مشکلی برای فعالیت کمپ شفق ایجاد نمیکند. نمیدانم چرا گزارشنویس گزارش مورد نظر با آب و تاب درباره بدرفتاری و بیگاری از زنان معتاد در کمپ، قلمفرسایی کرده بود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در مورد مرگ و میر معتادان در خلال درمان در مرکز شفق نیز گفت: اعتیاد جزو پنج عامل اصلی مرگ و میر در کشورمان است. سالانه سه هزار نفر بر اثر اعتیاد جان خود را از دست میدهند. در این مرکز هم با توجه به جمع شدن تعداد زیادی معتاد خیابانی که به دلیل سوء مصرف مواد، ترکیب مواد مخدر با یکدیگر، استفاده از سرنگ چندبار مصرف و ابتلا به انواع بیماریهای واگیردار، مرگ و میر تعدادی از آنها دور از تصور نیست. اما این امیدواری وجود دارد که مرگ و میرهای رخ داده به هیچ عنوان ربطی به بدرفتاری کارکنان با معتادان حاضر در کمپ ندارد.
افشار ادامه داد: بررسیهای ما نشان میدهد در مرکز شفق پنج نفر جان خود را از دست دادهاند. از این پنج نفر، دو نفرشان در بیمارستان و به دلیل بیماریهای عفونی مزمن جان باختند، یک نفر به دلیل اوردوز مواد مخدر دچار مرگ شد و دو نفر دیگر نیز در داخل مرکز جان خود را از دست دادهاند که علت فوت آنها همچنان در دست بررسی است و قطعاً علت نهایی مرگ این دو نفر از طریق پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به طرح ساماندهی معتادان متجاهر اشاره کرد و افزود: علیرغم تعهد شهرداری برای راهاندازی ۴۴ مرکز توانمندسازی، در حال حاضر تنها هفت مرکز تحت عنوان خانه بهاران از سوی شهرداری راهاندازی شده است.
وی با مرور کارنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۴، افزود: برپایی سه هزار نمایشگاه سیار پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشآموزان سراسر کشور و همچنین انعقاد تفاهمنامه همکاری با دانشگاههای مختلف از جمله اقدامات موثر ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۴ بود.
افشار افزود: شیوهنامه آموزش و درمان دانشآموزان مصرفکننده مواد نیز تهیه شده است و آموزش ۱۱۳۰ مدیر مدرسه در سطح استان تهران به انجام رسیده و کارگاهی نیز در این خصوص برگزار شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: بیش از ۱۲ هزار نفر از پرسنل وظیفه عمومی و نیروی زمینی ارتش تحت آموزشهای پیشگیرانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفتهاند. آموزش مهارتهای زندگی برای سه میلیون نفر از خانوادههای سالم و در معرض خطر، آموزشهای پیشگیرانه در محیطهای کاری و اداری و تهیه دو میلیون و ۸۰۰ هزار بسته آموزشی نیز از جمله اقدامات موثر ستاد مبارزه با مواد مخدر در طول سال ۹۴ بوده است.
افشار گفت: توجه جدی به برنامههای پیشگیرانه با همکاری دستگاههای مختلف به عنوان سرفصل برنامهها در طول سال ۹۵ در دستور کار قرار دارد.
