اسامی داوران مرحله نهایی رقابتهای انتخابی کشتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ برزیل روز جمعه ۲۷ فروردین ماه از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۵ در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

بر این اساس اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:

داوران درجه یک:‌

کورش تقی زاده (بوشهر)، سعید عباسی (تهران)، محمد مصلایی پور(یزد)، محمد رحیم پور(کردستان) و بهروز رضا پور(گیلان)

اعضای کمیته داوران:

محمد ابراهیم امامی (رئیس کمیته داوران)، اردوان صاحب(خوزستان)، جواد کریمی(تهران)، غلامرضا طاهرخانی(قزوین)، نیما صادقی(مازندران) و ابراهیم کریمی(آذربایجان غربی)