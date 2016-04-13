هنرمند مسلمان، زبان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با هفته هنر انقلاب، همایش علمی «گفتمان هنر انقلاب» شامل تبیین نظری، نقد آثار و مبانی زیبایی‌شناسی عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۴ فروردین ماه) در سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس دردو بخش برگزار شد. در بخش اول اصغر فهیمی فر، مرتضی حیدری و محمد علی رجبی و در بخش دوم احمد آقا قلی زاده، رضا مهدوی و عبدالحمید قدیریان سخنرانی کردند.

می توان با دخل و تصرف در فرم فعلی هنر ایرانی- اسلامی به وجود آورد

اصغرفهیمی فر، معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس و عضو هئیت علمی این دانشکده به عنوان اولین سخنران این نشست درخصوص مکتب هنری انقلاب اسلامی گفت: اساسا ترم ها و واژه هایی مثل مکتب، ژانر، گونه و... بخش هایی از ترمینالوژی تاسیس شده در مطالعات مدرن است که از ۲۵۰ سال پیش تا الان بوجود آومده و راهی است برای اینکه صاحب نطران هنر، هنرخودشان را نظام مند بررسی کنند. به طورکلی اصطلاح مکتب تلاشی برای طبقه بندی آثار هنری است که ویژگی های مشترکی دارند.

وی افزود: در تفکر و مکتب ایرانی- اسلامی انسان یک موجود بیولوژیک نیست بلکه همه انسان ها هنرمند هستند، بنابراین نگاه هر جهان بینی اقتضای خودش را در فرم دارد؛ نگاه انقلاب اسلامی به انسان رابطه انضمامی با فرم ندارد بلکه خود فرم است. ما بعد از دوران مشروطه از لحاظ فرم بسیار ضعیف شدیم و رمان، شعر، معماری و سایر هنرهایمان دچار انقطاع فرمی شد یعنی دیگر نتوانستند فرم و خاستگاه خود را حفظ کنند به بیان دیگر در ایران دگردیسی فرم اتفاق نیفتاد.

فهیمی فر اضافه کرد: نکته مهم دیگر اینکه هنرهای سنتی ما نتوانستند با رسانه های جدید پیوند بخورند یعنی عقبه سنتی ما در هنر با زیبایی شناسی هنر مدرن پیوند درونی و ذاتی پیدا نکرد به همین خاطر انقطاع فرمی اتفاق افتاد؛ به عقیده من می توان در فرم فعلی دخل و تصرف کرد و هنر ایرانی- اسلامی به وجود آورد.

اولین قدم هنر انقلاب اسلامی حرکت از محسوس به معقول است

مرتضی حیدری، هنرمند نقاش و استاد دانشگاه، سخنران دیگربخش اول همایش علمی «گفتمان هنر انقلاب» با ذکر یک خاطره گفت: قبل از انقلاب زمانی که بختیارحکومت می کرد به پیشنهاد سردار جعفری که در حال حاضر فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اولین نمایشگاه هنر اسلامی در حاشیه حسینیه ارشاد برگزار و آنقدر از آن نمایشگاه استقبال شد که مردم برای دیدن آن نمایشگاه صف کشیدند دلیل این همه استقبال این بود که آثار هنری نمایشگاه، افشاگری کرده بودند؛ یعنی از ظلم و شکنجه هایی که به مردم وارد شده بود پرده برداشته بودند.

وی افزود: هنرمندانی هم که بعدها در حوزه هنری مشغول شدند تا چندسال این شیوه را دنبال کردند ولی به مرور زمان رویه شان تغییر کرد. آثاری که در نمایشگاه هنر اسلامی قبل انقلاب به نمایش گذاشته شد سبک رئالیستی داشتند و بازنمایی خیالی هنرمندان نبود به همین خاطر هم به دل مردم نشست. به گفته هربرت رید نویسنده کتاب « فلسفه هنر معاصر» انچه که هنر می نامیم روندی فنی است که به مدد آن هنرمند عین به عین آن را یا ترسیم و یا بازنمایی می کند.

حیدری در بخش پایانی سخنرانی ش با نشان دادن نقاشی های انقلابی آن دوران و تحلیل آنها گفت: اولین قدم هنر انقلاب اسلامی حرکت از محسوس به معقول است و ما باید هرچه زودتر در این مسیر گام برداریم.

هنر تجلی حق در ساحت عمل است

آخرین سخنران بخش اول این همایش، محمدعلی رجبی، هنرمند نقاش و پژوهشگر بود. وی گفت: انقلاب با قلب آدم ها نسبت دارد به همین خاطر یک امر فرهنگی است؛ انقلاب اسلامی یعنی اینکه دل ها به سوی اسلام منقلب شود. در فرهنگ اسلامی سیر و کمال غایت انسان رسیدن به حکمت است و فرق فلسفه با حکمت در این است که در فلسفه می خواهیم از موجود به وجود برسیم ولی در حکمت هدف، علم به حقیقت اشیاء است.

رجبی افزود: واژه عقل از عِقال می آید که معنی بسته و محدود را می دهد، عقل این بسته های محدود را می گیرد و به دل می دهد بنابراین عقل در مرتبه اول قرار می گیرد و بعد حکم صادر می کند. کار حکمت کشف و شناسایی حقیقت اشیاء است ولی عملِ به اقتضاء هم مهم است از همین جا مشخص می شود که عمل جایگاه بسیار مهمی دارد. اسلام یعنی تسلیم در برابر خدا و رجوع همه چیز به حق، مومن مرغ حق است و جز عبد خدا چیز دیگری را نمی شناسد.

این هنرمند نگارگر ادامه داد: حکمت به دو گونه نظری و عملی است،حکمت نظری زمانی است که متعلق بحث حکمت فعل انسان باشد، حکمت عملی هم زمانی است که متعلق بحث حکمت فعل حق باشد. هنر تجلی حق در ساحت عمل است و هنرمند در این مرتبه مظهر یکی از اسامی خداوند می شود به بیان دیگر ما در هر مرتبه ای از زندگی، مظهر یکی از اسامی خداوند می شویم وقتی به موضوعات علم پیدا می کنیم می شویم عالم، وقتی موضوعات پنهان را آشکار می کنیم می شویم البدیع، زمانی هم که موضوعی را به تصویر می کشیم می شویم مصور.

این پژوهشگر هنرهای سنتی گفت: هنر انقلاب اسلامی یعنی اینکه هنرمند مسلمان بدون اینکه بداند کیست وچرا این کار را می کند زبان هنر انقلاب اسلامی شود و با حقیقت تام انقلاب اسلامی از خودش اثر هنری تولید می کند و با هر تحولی متحول می شود و پا به پای انقلاب جلو می آید به عبارتی این هنرمند با انقلاب یکی و در آن محو می شود. انقلاب در قلب مومنین است و هرگز هم خاموش نمی شود.

گزارش بخش دوم همایش علمی «گفتمان هنر انقلاب» متعاقبا منتشر می شود؛