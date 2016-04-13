انتشار کتابی با موضوع زن در نگاه عارفان

به گزارش خبرنگار مهر، نشر مروارید کتاب «راهزن عقل و دین» با موضوع زن در نظرگاه عارفان را به قلم مهری زینی روانه بازار کتاب کرد.

نویسنده در این کتاب پس از بررسی نسبت ارتباط عرفان با زهد، به نگرش‌های مثبت و منفی عارفان ب زنان پرداخته و با شواهدی که از سخنان آنان نقل شده، نشان داده که علت و انگیزه نگاه‌های متفاوت آنها چه بوده و چگونه از کنار این نگرش‌ها زنان عارفی سر برآورده و هدایت و ارشاد مریدان زن را بر عهده گرفته‌اند.

نویسنده تاکید دارد که در این کتاب نظرگاه زنان به عارفان در سه محور خویشاوند،سالک طریقت و معشوق مجازی مورد بررسی قرار گرفته است و از این منظر به بررسی تغییر نگرش عارفان از منفی‌ترین نگاه‌ها به زنان تا مثبت‌ترین نظر و تفکر نسبت به اوست که بر اساس نظرگاه‌های عارفان نخستین در تذکره‌ها و تراجم احوال آنان آمده و نیز کتاب‌های مستقلی که درباره زندگی و سیره هر یک از عارفان نوشته شده به تالیف رسیده است.

نویسنده کتاب خود را با بررسی مبانی سلوک عارفان شروع کرده است و در ادامه به مساله عرفان عابدانه و زن پرداخته است. در این مسیر او موضوع زهد در قرآن کریم و نهج البلاغه را مورد توجه قرار داده و شرایط اجتماعی آن را بازشماری کرده است. بررسی زهد در سایر ادیان بشری از جمله مانویت و بودا و مسیحیت نیز در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و دستمایه‌ای برای ورود نویسنده به مساله ارتباط زهد و پرهیز زاهدان شده است.

نویسنده در فصل سوم از کتاب به مساله عرفان عاشقانه و زن پرداخته است و از این منظر به بررسی سنت نکاح در اسلام پرداخته و پس از آن به موضوع زن از دیدگاه معرفت شناسی عرفانی پرداخته است. بررسی روایت‌های عاشقانه یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون، جمیل و بثینه، سلامان و ابسال نیز در این فصل و در ادامه مطالب انجام شده است.

چهارمین فصل از این کتاب به موضوع عارفان و زنان عارف توجه شده ات و موضوع ارتباط زنان عارف با شریعت، سیر و سلوک و... مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه موضوعاتی مانند زنان عارف در نظرگاه مردان عارف، مقایسه رفتار و اقوال زنان و مردان عارف و بررسی تفاوت کرامت در میان آنها پرداخته شده است.

فصل پایانی این کتاب نیز به موضوع زنان خویشاوند اختصاص داشته و در آن زن به عنوان مادر و مظهر رحمت خداوند مورد توجه قرار گرفته و بررسی نقش همسران عارفان، خواهران و دخترانشان در زندگی آنها پرداخته شده است.

نشر مروارید این کتاب را با قیمت ۲۱ هزار تومان منتشر کرده است.