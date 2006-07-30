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۸ مرداد ۱۳۸۵، ۹:۵۶

رئيس شوراي شهر زنجان:

تشكيلات شهرداري مربوط به 15 سال قبل است

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان ، تشكيلات شهرداري را مربوط به 15 سال پيش يعني زماني كه بودجه شهرداري با يك ميليارد تومان بسته مي شد ، دانست و افزود: به روز نبودن تشكيلات اين سازمان باعث شده شهرداري زنجان از پرسنل شركتي استفاده كند.

عليرضا بهرام خاني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان گفت: در حال حاضر بودجه شهرداري به بيش از 40 ميليارد تومان رسيده و با افزايش انتظارات ، نيروهاي بيشتر جهت پيشبرد كارها مورد نياز است.

وي در ادامه با بيان اينكه 73 درصد جمعيت شهري در زنجان ساكن هستند اما سهم استان از محل تجميع عوارض بسيار ناچيز است ، تصريح كرد: شهرداري مطالباتي از محل پرداخت عوارض خودروها و ساختماهاي دولتي دارد ولي تاكنون اين مطالبات به شهرداري پرداخت نشده است كه طي جلساتي مقرر گرديد ، ادارات و نهادها در بودجه هاي سال جاري منابعي را در راستاي پرداخت عوارض شهرداري پيش بيني نمايند.

بهرام خاني با اشاره به انجام مكاتباتي جهت معافيت شهرداري از جرائم معوقه تامين اجتماعي ، اظهار داشت: شهرداري سازماني است كه از درآمدهاي محلي اداره مي شود و كاهش اين درآمدها باعث شده حق و حقوق تامين اجتماعي به تاخير افتد و اين اداره به خاطر اين تاخير 22 درصد جريمه براي شهرداري در نظر گرفته است.

رئيس شوراي شهر زنجان ، همچنين به ميزان بودجه مصوب شهرداري در سال هاي 80 تا 85 اشاره كرد و افزود: در سال 80 ميزان جمعيت شهري 334 هزار و 683 نفر و بودجه مصوب 6 ميليارد تومان ، در سال 81 بودجه مصوب 8 ميليارد و 100 ميليون تومان ، 82 كه شوراي دوم آغاز به كار كرد مبلغ بودجه 10 ميليارد و 26 هزار تومان به تصويب رسيد كه در همان سال مبلغ وصولي به 18 ميليارد تومان ارتقاء يافت.

بهرام خاني ادامه داد: سال 83 بودجه مصوب مبلغ 20 ميليارد تومان و سال 84 ، 18 ميليارد تومان تعيين گرديد و در سال 85 نيز با تجزيه و تحليل برخي اموال از جمله كسر 3 ميليارد تومان از محل فروش،  حذف وام يك ميلياردي و واقعي كردن درآمدهاي حاصل از جرايم كميسيون ماده 100، مبلغ 16 ميليارد و 400 ميليون تومان مورد تصويب اعضاي شوراي شهر قرار گرفت.

کد مطلب 359770

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