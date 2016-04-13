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۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

«بشار اسد» و همسرش در انتخابات پارلمانی سوریه شرکت کردند

«بشار اسد» و همسرش در انتخابات پارلمانی سوریه شرکت کردند

رئیس جمهوری سوریه و همسرش لحظاتی قبل با حاضر شدن بر سَر صندوق‌های رأی در انتخابات پارلمانی این کشور مشارکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه و همسر وی دقایقی قبل آرای خود را در صندوق های انتخابات پارلمانی این کشور انداختند.

بر اساس این گزارش، انتخابات پارلمانی سوریه صبح امروز آغاز شد. حوزه های رای گیری در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه که ۶۰ ساکنان سوریه را شامل می شود از ساعت ۷ صبح به وقت محلی به روی رای دهندگان گشوده شده است.

رأی گیری به مدت ۱۲ ساعت تا ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت محلی ادامه خواهد یافت و در صورت نیاز، کمیته عالی انتخابات سوریه زمان رای گیری را به مدت ۵ ساعت دیگر تمدید خواهد کرد.

کد مطلب 3597700

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