حضور حامیان اوتیسم گیلان در جشنواره «جابربن حیان»

داوود قیصر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: انجمن حامیان اوتیسم گیلان در راستای شناساندن این بیماری به دانش آموزان و خانواده های آنها در ششمین جشنواره پروژه های علمی‌ دانش آموزان مقاطع ابتدایی گیلان تحت عنوان «جابر بن حیان» حضور دارند.

وی افزود: این انجمن که با هدف شناساندن بیماری اوتیسم و جلب مشارکت های عمومی برای فراهم آوردن شرایط بهتر برای کودکان مبتلا به این اختلال در گیلان تشکیل شده، با حضور در بخش نمایشگاهی این جشنواره به اطلاع رسانی درباره اوتیسم می پردازد.

قیصر نژاد پخش بروشورهای اطلاع رسانی، کلیپ های آموزشی و اهدای شال های آبی رنگ – رنگ بیماری اوتیسم- به مسئولان و بازدید کنندگان را از جمله فعالیت های انجمن حامیان اوتیسم در این نمایشگاه عنوان کرد.

رئیس انجمن اوتیسم گیلان با اشاره به شناسایی بیش از ۴۰۰ کودک مبتلا به اوتیسم در استان تصریح کرد: اطلاع رسانی در جهت شناخت بیشتر و بهتر این بیماری نه تنها باعث تشخیص به موقع آن می شود بلکه آموزش این کودکان را نیز آسان تر می کند.

اعضای انجمن حامیان اوتیسم گیلان از امروز (چهارشنبه) تا روز جمعه در نمایشگاه ششمین جشنواره دانش آموزی «جابربن حیان» حضور خواهند داشت.

علاقه مندان برای بازدید می توانند هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر به غرفه انجمن حامیان اوتیسم واقع در پژوهشکده پروفسور رضا مراجعه کنند.