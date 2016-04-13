۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

نماینده ولی فقیه در گلستان:

احیای دیوار دفاعی گرگان به عنوان یك اقدام مهم ملی مدنظر باشد

گرگان- نماینده ولی فقیه در استان گلستان بر لزوم احیاء دیوار دفاعی گرگان به عنوان یک اقدام مهم ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی گلستان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی از احیاء دیوار دفاعی گرگان استقبال کرد و گفت: این طرح بسیار مهم است و باید اولویت برنامه های میراث فرهنگی باشد.

وی  با مهم دانستن پروژه هایی چون موزه روستایی، موزه بزرگ گلستان، افزود: احیای دیوار دفاعی گرگان به عنوان یك اقدام مهم ملی مدنظر باشد.

امام جمعه گرگان با تشکر از اقدامات موثر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، طی یکسال گذشته، خواستار ادامه این روند در استان شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری از استاندار و مدیران استان، خواستار توجه و اهتمام بیشتر جهت تامین اعتبارات مورد نیاز بخش گردشگری شد.

