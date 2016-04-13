به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی گلستان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی از احیاء دیوار دفاعی گرگان استقبال کرد و گفت: این طرح بسیار مهم است و باید اولویت برنامه های میراث فرهنگی باشد.

وی با مهم دانستن پروژه هایی چون موزه روستایی، موزه بزرگ گلستان، افزود: احیای دیوار دفاعی گرگان به عنوان یك اقدام مهم ملی مدنظر باشد.

امام جمعه گرگان با تشکر از اقدامات موثر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، طی یکسال گذشته، خواستار ادامه این روند در استان شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری از استاندار و مدیران استان، خواستار توجه و اهتمام بیشتر جهت تامین اعتبارات مورد نیاز بخش گردشگری شد.