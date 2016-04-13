به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آذرکیش پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از تغییر وضعیت هدایت تحصیلی خبر داد و تأکید کرد: انتخاب رشته که پیش از این از اول به دوم دبیرستان انجام می‌شد، از پایه ۹ ام به پایه دهم تغییریافته است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه برنامه درسی ملی دانش‌آموز می‌تواند در متوسطه یکی از سه رشته کاردانش، فنی و حرفه‌ای و نظری را انتخاب کند، اضافه کرد: تأکید بر این است انتخاب متناسب با نیاز جامعه، آینده شغلی و عوامل فردی باشد.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش‌وپرورش به دنبال کردن سیاست کارآفرینی در ساختار جدید آموزشی تأکید کرد و بیان داشت: این مهم مصداق عینی اقتصاد مقاومتی ست و علاوه بر این توسعه آموزش‌های مهارتی را دنبال خواهد کرد.

وی در خصوص تغییر کتب درسی در ساختار جدید به اعمال برخی تغییرات در کتب اشاره کرد و افزود: علاوه بر این با پیشرفت فنّاوری و صنعت به روز آوری برخی رشته‌ها به جد مورد تأکید است.

به گفته آذرکیش کتب جدید التالیف نیازمند برگزاری دوره‌های آموزشی است و به همین منظور هم‌زمان برنامه‌ریزی نیروی انسانی مورد توجه خواهد بود؛ علاوه بر این در هنرستان‌ها پیشنهاد شد کارگاه‌ها به شکلی که بیشترین بهره‌وری را داشته باشد، توزیع شوند.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه جدول برنامه درسی هنرستان‌ها تا چند روز آینده ابلاغ می‌شود و به ضرورت مدیریت رشته‌های مهارتی و کارآفرین موردنیاز در استان‌ها تأکید کرد.

آذرکیش با تأکید به اینکه چنین رویکردی به توسعه پایدار کشور و بهبود اقتصاد خانواده‌ها کمک می‌کند، ادامه داد: آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین دستگاه ارائه‌دهنده آموزش‌های مهارتی است.