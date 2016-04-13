۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

رئیس پلیس راه استان مرکزی:

تمامی محورهای استان مركزی بر اثر بارش باران لغزنده است

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از لغزنده بودن تمامی محورهای مواصلاتی این استان به ویژه محورهای منتهی به شهرستان اراک بر اثر بارش باران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج كهریزی اظهار داشت:‌ با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی و بارش باران، تمامی محورهای مواصلاتی استان به ویژه محورهای اراك– قم، اراك–توره، اراك-فراهان، اراك- خمین دچار لغزندگی است.

وی با اشاره به باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان مرکزی در روز جاری بیان داشت: با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارش باران، پلیس و سایر نیروهای امدادی در سراسر محورهای مواصلاتی استان آماده خدمت رسانی هستند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از تمامی شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری كرده و به هنگام رانندگی حتما زنجیر چرخ و سایر تجهیزات ایمنی لازم را با خود به همراه داشته باشند.

كهریزی افزود: از رانندگان انتظار می رود با توجه به لغزنده بودن جاده ها با سرعت مطمئن حرکت كرده و از عدم توجه، عجله و شتاب در رانندگی خودداری كنند.

 

