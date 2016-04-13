تمامی محورهای استان مركزی بر اثر بارش باران لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج كهریزی اظهار داشت:‌ با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی و بارش باران، تمامی محورهای مواصلاتی استان به ویژه محورهای اراك– قم، اراك–توره، اراك-فراهان، اراك- خمین دچار لغزندگی است.

وی با اشاره به باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان مرکزی در روز جاری بیان داشت: با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارش باران، پلیس و سایر نیروهای امدادی در سراسر محورهای مواصلاتی استان آماده خدمت رسانی هستند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از تمامی شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری كرده و به هنگام رانندگی حتما زنجیر چرخ و سایر تجهیزات ایمنی لازم را با خود به همراه داشته باشند.

كهریزی افزود: از رانندگان انتظار می رود با توجه به لغزنده بودن جاده ها با سرعت مطمئن حرکت كرده و از عدم توجه، عجله و شتاب در رانندگی خودداری كنند.