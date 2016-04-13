سرهنگ رضا قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات سه مورد تصادف شب گذشته تا بامداد امروز در راه‌های مواصلاتی کشور، افزود: حوالی ساعت چهار بامداد چهارشنبه در کیلومتر ۷۸ محور زنجان – قزوین بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با ۱۲ سرنشین به یک تریلی، چهار تن مجروح شدند.

وی با بیان اینکه اتوبوس مذکور از قم به سمت آذربایجان شرقی در حال حرکت بود، گفت: خستگی و خواب‌آلودگی راننده علت این حادثه اعلام شده است.

جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا همچنین به سقوط یک دستگاه پژو پارس در رودخانه کرج اشاره کرد و گفت: در این حادثه که حوالی ساعت ۱۵ سه‌شنبه در محور کرج – چالوس رخ داد، دو تن کشته شدند.

قاسمیان گفت: بر اساس نظر کارشناسان پلیس راه، تخطی از سرعت مطمئنه، علت وقوع این حادثه اعلام شده است.

وی همچنین از واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس هیوندا در کیلومتر ۴۰ محور درود – ازنا در استان لرستان خبر داد و گفت: این مینی‌بوس که حامل ۱۰ تن از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ازنا بود، حوالی ساعت ۱۵ سه‌شنبه به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه در جاده لغزنده واژگون شد.

جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا با اشاره به اینکه بررسی‌های پلیس نشان داد مینی‌بوس مذکور دارای ساییدگی لاستیک بوده است، ادامه داد: در این حادثه متاسفانه یک تن کشته و ۹ تن دیگر مجروح شدند.

قاسمیان گفت: همزمان با این حادثه، یک دستگاه اتوبوس با ۱۲ سرنشین در کیلومتر ۵ محور تبریز – بناب آذربایجان شرقی به دلیل عدم توجه به جلوی راننده واژگون شد که در پی آن پنج تن مجروح شدند.

وی همچنین از واژگونی یک دستگاه اتوبوس دیگر حوالی ساعت ۱۱ سه‌شنبه در کیلومتر ۵۰ محور اصفهان – نایین خبر داد و گفت: در این حادثه که به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده رخ داد، ۹ تن از ۱۷ سرنشین این اتوبوس مجروح شدند.

جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا به برخورد پژو ۴۰۵ با پراید در محور ملایر – بروجرد اشاره کرد و افزود: در این حادثه که حوالی ساعت ۸ صبح رخ داد نیز متاسفانه سه نفر کشته شدند.

به گفته قاسمیان، مقصر این حادثه راننده پژو ۴۰۵ بود که به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، در جاده لغزنده این حادثه مرگبار را رقم زد.

وی با اعلام اینکه سرعت مطمئنه به سرعتی اطلاق می‌شود که راننده بتواند وسیله نقلیه خود را کنترل کند، افزود: با رعایت این سرعت، امکان عکس‌العمل به موقع در زمان بروز مشکل وجود دارد.

جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا افزود: توصیه می‌شود رانندگان حتماً در حین رانندگی خصوصاً در مواقع بارش باران و برفی بودن جاده‌ها، با سرعت مطمئنه تردد کنند تا بتوانند از بروز حوادث احتمالی، پیشگیری‌های لازم را به عمل آورند.