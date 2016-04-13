استان بوشهر در زمینه تولید مرغ مشکلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح چهارشنبه در نشست با فرماندار دشتی از حمایتهای صورت گرفته در سطح شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: در گذشته کشتارگاه شهر خورموج از نظر بهداشتی وضعیت مطلوبی نداشت که با تلاشهای شهرداری و حمایتهای فرمانداری در حال حاضر بهبود یافته است.
بحرانی بیان کرد: مدتی نیز این کشتارگاه به دلیل تعمیر و تجهیز تعطیل بود که مشکلاتی برای قصابان ایجاد کرد که با تلاشهای انجام شده در شهرستان این امر مهم نیز تحقق یافت.
وی افزود: شبکه دامپزشکی در راستای تامین سلامت مردم و فرآورده های گوشتی از هیچ تلاشی دریغ نمی کند و با تشکیل اکیپ نظارتی همواره با مراکز عرضه گوشت بازدید به عمل میآید.
بحرانی با بیان اینکه در کشتارگاه سنتی پروانه صادر نمیشود، بیان کرد: با توجه به تعطیلی کشتارگاه بوشهر در حال حاضر کشتار در شهر خورموج و گناوه انجام میگیرد.
وی یادآور شد: هماکنون استان بوشهر در خصوص تولید مرغ مشکل ندارد و میتواند نیاز استان را تامین کند.
