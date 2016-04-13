۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات جدید از حادثه واژگونی مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان ازنایی

خرم‌آباد - رئیس پلیس راه لرستان جزئیات جدیدی از علت واژگونی مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان ازنایی را اعلام کرد.

سرهنگ مرتضی چغلوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی یک دستگاه مینی بوس در محور دورود - ازنا استان لرستان اظهار داشت: این حادثه روز گذشته رخ داده است.

وی با بیان اینکه این مینی بوس حامل دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان ازنا بوده که در حین بازگشت از مرکز استان و شرکت در جشنواره ای واژگون می شود گفت: متاسفانه در پی این حادثه مدیر مدرسه این دانش آموزان جان خود را از دست می دهد و دانش آموزان و معلم دیگر به بیمارستان منتقل می شوند.

رئیس پلیس راه لرستان با بیان اینکه این مینی بوس از وسایل نقلیه خطی داخل شهر خرم آباد بوده که از سوی معلمان برای انتقال دانش آموزان کرایه می شود گفت: علت واژگونی این مینی بوس بارندگی و لغزندگی شدید جاده و همچنین مشکل فنی این وسیله نقلیه بوده است.

سرهنگ چغلوند عنوان کرد: لاستیک های این مینی بوس مشکل فنی داشته و راننده نیز بر اثر لغزندگی شدید جاده نتواسته این وسیله نقلیه را کنترل کند و همین امر موجب واژگونی این مینی بوس شده است.

