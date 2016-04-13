بیانیه باشگاه پرسپولیس قبل از دیدار با استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: «با نزدیک شدن دربی خون تازهای در رگهای فوتبال ایران جریان پیدا کرده است و این دیدار با توجه به شرایط جدول به یکی از حساسترین بازیهای سالهای اخیر دو تیم تبدیل شده است.
پرسپولیس در این فصل، مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد و زیبایی آنچه روی داد در نمایش عظمت نام و روح پرسپولیس بود. بیتردید گذر از پیچ و خمها و ناهمواریهای این مسیر بدون همبستگی و همدلی تمام اعضای این خانواده میسر نبود تا به این ترتیب درایت کادر فنی، همت بازیکنان و تلاشهای باشگاه به ثمر بنشیند و در این میان درایت و بلنداندیشی وزیر محترم ورزش و جوانان و همکاران ایشان نیز مایه امیدواری و تلاش بیشتر بود.
خانواده بزرگ پرسپولیس به معنای واقعی کلمه، کاری مشترک را برای هدفی مشترک انجام داد که بیتردید باید ثمراتی فراوانتر از پیروزیها و جامهای قهرمانی داشته باشد و به یاری خدا چنین خواهد بود.
باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس با سپاسگزاری بابت همه این اتفاقات از هواداران فهیم و پرشور پرسپولیس تقاضا دارد حمایت خود را در دربی و بازیهای آتی نیز ادامه دهند و در تمام زمان بازیها فارغ از نتیجهای که جریان دارد، با علم به رقم خوردن حوادث فوتبال در لحظهها، تیم را با تشویقهای بیامان و پرشور خود تقویت کنند.
شما هواداران پرسپولیس در آن روزهای سخت که نامرادیها فراوان بود، همواره در ورزشگاهها با رعایت اصول اخلاقی، رفتاری و خویشتنداری برابر ناملایمات، به یک الگوی هواداری تبدیل شدید که بیاغراق مشابه آن در فوتبال ایران بیسابقه بود. در این میان صبوری و شور توام با آرامش و اخلاقتان نتیجه بخش شد. بیتردید اکنون هم که با عنایت به آوازه پرسپولیس و دربی تهران، این بازی در اقصی نقاط دنیا مورد توجه قرار دارد، همچون دیدار رفت، نمایشی زیبا از فرهنگ ایرانی و اسلامی به نمایش خواهید گذاشت و به طور قطع در همکاری با مسوولان برقراری نظم و امنیت ورزشگاه اجازه نخواهید داد که احیانا افرادی خارج از این خانواده بزرگ با قصد سوء و نیت قبلی به هر شکل ممکن به نام، اعتبار و فرهنگ ایران عزیز و منافع پرسپولیس دوست داشتنی لطمهای وارد کنند.
همچنین به پیشکسوتان عزیز پرسپولیس میگوییم؛ حضور گرم، روحیه انرژی بخش و صحبتهای امیدوار کننده آنها تاثیری شگرف و انکار ناپذیر در تزریق هر چه بیشتر شور قهرمانی و روح پرسپولیس به کالبد تیم و بازیکنان داشته و دارد. بر همین اساس از این بزرگان برای حضور در این بازی و بازیهای آتی تا کسب مقام قهرمانی دعوت به عمل میآوریم. هر چند که با تعصب و مهربانی ذاتی نهفته در وجود این عزیزان، نسبت به پرسپولیس که در عظمتش سهیم بودند، نیاز به چنین دعوتی هم نیست. به هر روی پرسپولیس روی حمایت همه سرداران سرفراز، سربازان فداکار و یاران با وفایش حساب میکند.
از خداوند متعال میخواهیم در مسیر رسیدن به این اهداف، یار و یاور خانواده بزرگ پرسپولیس باشد. به امید آنکه در پایان این فصل جام قهرمانی را به روح کاپیتانهای ارزشمند عمو همایون بهزادی، هادی نوروزی و دیگر درگذشتگان زنده یاد پرسپولیس تقدیم کنیم.»
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