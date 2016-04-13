توضیحات آموزش و پرورش درباره رشد ۶۷ درصدی میانگین حقوق فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بطحایی با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش در خصوص افزایش رشد ۶۷ درصدی میانگین حقوق فرهنگیان طی دو سال دولت تدبیر و امید، گفت: وقتی رشد میانگین حقوق فرهنگیان در آبان ماه ۹۴ را با شهریورماه ۹۲ مقایسه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که میانگین حقوق و مزایا از مبلغ ۱۲ میلیون و ۵۶۵ هزار ریال در شهریور ماه ۹۲ به ۲۱ میلیون و ۷۵ هزار ریال در آبان ماه ۹۴ رسیده و این میزان رشد ۶۷ و ۷ دهم درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: این در حالی است که افزایش حقوق مطابق با ضریب جدول حقوق کارکنان دولت در هر سال توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می شود به گونه‌ای که در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ معادل ۲۰ درصد و در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ معادل ۱۴ درصد رشد داشته است و مقایسه آماری ارقام با سایر کارکنان دولت نشان می‌دهد که هرگونه تشکیک در جهت محاسبات را به طور کامل برطرف می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت یازدهم به معیشت فرهنگیان توجه ویژه داشته است، خاطرنشان کرد: بخش عمده دلیل افزایش رشد میانگین حقوق فرهنگیان مربوط به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان است که از مهرماه سال ۹۴ اجرایی شده است.