۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

توضیحات آموزش و پرورش درباره رشد ۶۷ درصدی میانگین حقوق فرهنگیان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش درباره رشد بیش از ۶۷ درصدی میانگین حقوق فرهنگیان طی دو سال فعالیت دولت یازدهم، توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بطحایی با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش در خصوص افزایش رشد ۶۷ درصدی میانگین حقوق فرهنگیان طی دو سال دولت تدبیر و امید، گفت: وقتی رشد میانگین حقوق فرهنگیان در آبان ماه ۹۴ را با شهریورماه ۹۲ مقایسه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که میانگین حقوق و مزایا از مبلغ ۱۲ میلیون و ۵۶۵ هزار ریال در شهریور ماه ۹۲ به ۲۱ میلیون و ۷۵ هزار ریال در آبان ماه ۹۴ رسیده و این میزان رشد ۶۷ و ۷ دهم درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: این در حالی است که افزایش حقوق مطابق با ضریب جدول حقوق کارکنان دولت در هر سال توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می شود به گونه‌ای که در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ معادل ۲۰ درصد و در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ معادل ۱۴ درصد رشد داشته است و مقایسه آماری ارقام با سایر کارکنان دولت نشان می‌دهد که هرگونه تشکیک در جهت محاسبات را به طور کامل برطرف می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت یازدهم به معیشت فرهنگیان توجه ویژه داشته است، خاطرنشان کرد: بخش عمده دلیل افزایش رشد میانگین حقوق فرهنگیان مربوط به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان است که از مهرماه سال ۹۴ اجرایی شده است.

    • جانباز فرهنگی ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
      وزارت آموزش وپرورش 2سال پیش آمد تی بخشنامه ای عنوان پست مسئول بایگانی اداره کل هر استانی رابه کارشناس بررسی اسناد و مدارک تبدیل وضعیت داد. امامسئول بایگانی شهرستان ها بآن حجم کار ومسئولیت سنگین ارتقاء پست پیدا نکردند!!!و فوق‌العاده ویژه وهر افزایشی شامل حالشان نشد!!! آخه این چه عدالتیه؟؟؟شکایت به پیش خدا می بریم چون تو وزارت خانه مسئولی به فکر مانیست!!!

