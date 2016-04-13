۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان:

تصادف محور اینچه برون به آق قلا ۴ کشته برجای گذاشت

گرگان – مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از برخورد دو خودروی پراید در محور اینچه برون به آق قلا و کشته شدن چهارنفر در این تصادف خبرداد.

حسین احمدی در رابطه با حادثه  تصادف دو خودروی پراید در محور اینچه برون به آق قلا و محدوده روستای تنگلی به خبرنگار مهر گفت: دو خودروی پراید در ساعت هشت و ۵۵ دقیقه صبح چهارشنبه با هم برخورد داشتند که در این حادثه چهار نفر فوت شده و سه نفر مصدوم شده اند.

احمدی افزود: سرنشین یکی از خودروهای پراید به نام كمال وثوقی فر در دم کشته شده و خودروی دیگر که حامل ۶ سرنشین بود، سه تن از آن ها فوت شده و سه نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

وی تصریح کرد: برای امداد رسانی به حادثه دیدگان این تصادف دو تیم در قالب یک تیم آمبولانس و یک تیم ست نجات به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان این حادثه را به  بيمارستان آل جليل شهرستان آق قلا منتقل کردند.

 

 

کد مطلب 3597726

