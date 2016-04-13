تصادف محور اینچه برون به آق قلا ۴ کشته برجای گذاشت

حسین احمدی در رابطه با حادثه تصادف دو خودروی پراید در محور اینچه برون به آق قلا و محدوده روستای تنگلی به خبرنگار مهر گفت: دو خودروی پراید در ساعت هشت و ۵۵ دقیقه صبح چهارشنبه با هم برخورد داشتند که در این حادثه چهار نفر فوت شده و سه نفر مصدوم شده اند.

احمدی افزود: سرنشین یکی از خودروهای پراید به نام كمال وثوقی فر در دم کشته شده و خودروی دیگر که حامل ۶ سرنشین بود، سه تن از آن ها فوت شده و سه نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

وی تصریح کرد: برای امداد رسانی به حادثه دیدگان این تصادف دو تیم در قالب یک تیم آمبولانس و یک تیم ست نجات به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان این حادثه را به بيمارستان آل جليل شهرستان آق قلا منتقل کردند.