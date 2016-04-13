ساخت ۳۲۰۰ واحد توسط خیرین در استان تهران

کیومرث سلگی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه بیشترین ساخت مسکن از سوی خیرین مسکن ساز در استان تهران انجام گرفته است، گفت: استان تهران، قم، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان؛ استان‌هایی است که بیشترین واحدها از سوی خیرین ساخته شده است و با وجودی که از لحاظ زیرساخت و امکانات جزو مناطق محروم نبودند اما اقداماتی خوبی در آنها انجام گرفته است.

وی با اشاره به ساخت ۱۱۰۰ واحد در بوشهر و ۸۰۰ واحد در خراسان جنوبی، اظهار داشت: در استان سمنان ۱۲۰۰ واحد و در استان تهران ۳۲۰۰ واحد ساخت شده است که در این خصوص سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن کمک‌های زیادی را بابت واگذاری زمین و تسهیلات برای ساخت مسکن داشتند.

رئیس انجمن خیرین مسکن ساز با بیان اینکه تهران به دلیل اینکه بخش عمده ای از اقتصاد کشور است جزو استان‌های اول به شمار می رود، افزود: نیاز به مسکن در تهران بالاتر از سایر استان ها است.

سلگی با اعلام اینکه این واحدها به طور میانگین با نرخ هر مترمربع ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کمتر از سایر ساختمان‌ها ساخته شده است، اظهار داشت: کمک‌هایی از سوی سایر سازمان‌ها مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان بابت نظارت، شهرداری بابت پروانه های ساختمانی و سایر موارد انجام گرفته که هزینه ساخت و ساز را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه واحدهایی که خیرین می سازند با قیمتی پایین تر به مردم تحویل داده می شود، گفت: به طور میانگین برای ۳۰ هزار واحدی که خیرین می سازند، بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان از سایر نهادها کمک گرفتند که اینها هم جزو کمک آنها به کاهش هزینه ساخت مسکن به شمار می رود.