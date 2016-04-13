پروژه های نیمه تمام فارس به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر،خليل رضائيان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه معاونان فنی فرمانداری‌های فارس، گفت: خيلي زشت است برای ما كه پروژه‌ ای در ۵۰ سال قبل طی مدت ۳ سال اجرا می شد اما امروز طی ۱۲ سال آن را اجرا كنيم.

وی ادامه داد: يا يک پروژه راه‌سازی كه ۵۰ سال قبل اجرا شده، امروز نياز به روكش آسفالت دارد اما پروژه‌ای كه احداث می‌كنيم از نظر بهره‌بردار كيفيت مناسب را نداشته باشد.

معاون عمرانی استاندار فارس با تاکید بر این باید تکلیف پروژه های نیمه تمان در استان فارس مشخص شد، گفت: معاونین فنی فرمانداری های استان فارس باید مشخص کنند که چه پروژههایی قابل واگذاری به بخش خصوصی است البته باید در مرحله اول جذابیت داشتن آنها را مشخص کنند.

رضائیان تصریح کرد: اما باید به خاطر داشته باشید که چوب حراج به پروژه های دولتی نمی زنیم اما متناسب با واقعیت ها و موقعیت پروژه تصمیم گیری می کنیم.

وی یادآور شد: واگذاری این پروژه ها مستند سازی شود تا در سالهای آینده متهم به خیانت نشویم.

معاون عمرانی استاندار فارس افزود: باید به خاطر داشته باشیم پروژه های بیمارستانی و ورزشی جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران دارد.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات نیز گفت: به گفته مسئولین حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های کشور لازم است اما با توجه به هزینه های موجود رقمی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان لازم است.