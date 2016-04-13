به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری فروردین ‌ماه با بیان اینکه در ایام نوروز شاهد همدلی و همزبانی مسئولین استان در ستاد تسهیلات سفر نوروزی بودیم، اظهار داشت: در این ایام به جز یک مورد فوت دو نفر در کمپ گرشگری باغ فدک حادثه تلخ دیگری نداشتیم.

وی در ادامه با اشاره به کاهش دو درصدی انواع سرقت، کاهش ۱۴ درصدی سرقت‌های خطرناک، کاهش ۴۳ درصدی نزاع فردی و کاهش ۸۴ درصدی نزاع دسته جمعی در استان اصفهان در ایام نوروز ۹۵ نسبت به نوروز ۹۴ افزود: همچنین در این ایام جرایم خشن همچون قتل با ۴۰ درصد و مفاسد اجتماعی با کف ۳۰ و سقف ۷۰ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به افزایش ۹ درصدی کشف مواد مخدر در نوروز ۹۵ نسبت به سال گذشته گفت: همچنین در بحث تصادفات فوتی درون شهری با کاهش ۷۷ درصدی و در تصادفات فوتی برون شهری با کاهش ۲۰ درصدی رو برو بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون هفت باند سرقت را در استان منهدم کرده‌ایم، گفت: در این ایام با افزایش ۹۰ درصدی انواع کشفیات و هفت درصدی کشفیات انواع مواد مخدر در نیروی انتظامی استان اصفهان روبرو بوده‌ایم.

سردار آقاخانی افزایش شدت عمل مبارزه با مواد مخدر را اولویت اول استان اصفهان عنوان کرد و افزود: از آنجایی که سال جاری با امضای خون شهید مبارزه با مواد مخدر آغاز شده است این امر را در دستور کار ویژه قرار داده‌ایم.

ریشه جرایم خشن در استان اصفهان خشکانده می‌شود

وی با اشاره به اینکه خشکاندن ریشه جرایم خشن در استان اصفهان در دستور کار است، افزود: در سال گذشته با کاهش ۸۰ درصدی انواع جرایم خشن روبرو بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین برخورد با باغ تالارها را نیز از دیگر برنامه‌های سال ۹۵ نیروی انتظامی استان اصفهان عنوان کرد و افزود: همچنین باید توجه داشت که ظرفیت مقابله با سرقت در استان اصفهان دو برابر خواهد شد.

وی همچنین از افزایش ۳۴ درصدی کشفیات مشروبات الکلی در استان اصفهان در نوروز ۹۵ خبر داد.

سردار آقاخانی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر شهرستان نایین که منجر به شهادت یکی از ماموران مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان بود نیز گفت: این پرونده در دادگستری مرکز استان به دلیل حساسیت و دستور مقامات قضایی استان در حال پیگیری است و در حال حاضر نیز در مرحله تحقیقات اولیه قرار دارد.